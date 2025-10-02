Sebastián Ligarde

Villano de Quinceañera es diagnosticado con enfermedad crónica: le quitaron tumores hace tres años

Sebastián Ligarde reveló que, tras sufrir malestares como el “agotamiento crónico”, exámenes médicos ayudaron a que los doctores determinarán qué padece. Él afirmó que ahora está “aprendiendo a vivir” con su condición.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Actor de Quinceañera presenta a su esposo tras 40 años de relación: para quienes no lo conocían

Sebastián Ligarde, recordado por interpretar al villano de la telenovela Quinceañera, dio a conocer que padece una enfermedad crónica.

El actor de 72 años compartió en entrevista con ‘Ventaneando’, transmitida este 1 de octubre, los detalles de su condición.

PUBLICIDAD

“Yo me di cuenta que subí mucho de peso y que tenía un agotamiento crónico, y cuando fui a hacerme la prueba pues sí tenía la diabetes [de tipo] 2 disparada”, explicó.

Según Mayo Clinic, dicho padecimiento “ocurre cuando el cuerpo no puede usar la insulina adecuadamente y se acumula azúcar en la sangre”.

Más sobre Sebastián Ligarde

Villanos de Quinceañera se reencuentran: así lucen 38 años después
1 mins

Villanos de Quinceañera se reencuentran: así lucen 38 años después

Univision Famosos
Actor de Quinceañera presenta a su esposo tras 40 años de relación: para quienes no lo conocían
0:55

Actor de Quinceañera presenta a su esposo tras 40 años de relación: para quienes no lo conocían

Univision Famosos
Sebastián Ligarde toma drástica decisión tras compartir que adoptó un hijo junto a su esposo
1:24

Sebastián Ligarde toma drástica decisión tras compartir que adoptó un hijo junto a su esposo

Univision Famosos
Sebastián Ligarde revela que él y su esposo adoptaron a un hijo “ya grande”: los detalles
1:02

Sebastián Ligarde revela que él y su esposo adoptaron a un hijo “ya grande”: los detalles

Univision Famosos
'Apagan' TikTok en EEUU y los famosos reaccionan: "¿Y cómo hago para despedirme?"
4 mins

'Apagan' TikTok en EEUU y los famosos reaccionan: "¿Y cómo hago para despedirme?"

Univision Famosos
¿Qué fue de Sebastián Ligarde? Fans no pueden creer lo joven que luce a sus 70 años
2:48

¿Qué fue de Sebastián Ligarde? Fans no pueden creer lo joven que luce a sus 70 años

Univision Famosos
Sebastián Ligarde confiesa que pensó en el suicidio ante la duda de si padecía cáncer
2 mins

Sebastián Ligarde confiesa que pensó en el suicidio ante la duda de si padecía cáncer

Univision Famosos
Sebastián Ligarde da detalles de su estado de salud y aclara si padece cáncer
3 mins

Sebastián Ligarde da detalles de su estado de salud y aclara si padece cáncer

Univision Famosos
Él es el esposo de Sebastián Ligarde a quien mantuvo en secreto: hoy se apoyan ante la salud del actor
18 fotos

Él es el esposo de Sebastián Ligarde a quien mantuvo en secreto: hoy se apoyan ante la salud del actor

Univision Famosos
Sebastián Ligarde dice qué ningún famoso le ha llamado tras ser diagnosticado con dos tumores
3 mins

Sebastián Ligarde dice qué ningún famoso le ha llamado tras ser diagnosticado con dos tumores

Univision Famosos

Sebastián Ligarde comenzó su tratamiento

Después de que los doctores determinaran el problema en su salud, Sebastián Ligarde comenzó un proceso específico para erradicar los malestares.

“Ya empezaron los medicamentos, tratamientos”, puntualizó. “Gracias a Dios siempre fui muy disciplinado, así que no me cuesta mucho trabajo hacer dietas”.

“No me estoy inyectando insulina. Lo que sí me estoy inyectando es Ozempic. Sí, a veces me da un poco de náuseas, o a veces como menos de lo que estoy acostumbrado a comer porque me siento satisfecho”, agregó.

El intérprete aseveró que está “lidiando” con la afección y “aprendiendo a vivir con ella”, incluso “haciendo mis propias terapias”: “Esperando los próximo seis meses a ver cómo progresa”.

Sebastián Ligarde tuvo tumores y temió que fueran cáncer

En octubre de 2022, Sebastián Ligarde reveló que le habían detectado dos tumores en el colon durante una colonoscopia de rutina.

Mientras que el más pequeño se lo extirparon casi de inmediato, los especialistas analizaron por un tiempo cómo extraerle el otro, ya que medía 33 milímetros.

Por meses, él sintió miedo de que el nódulo resultara ser cancerígeno hasta que, en noviembre, a días de que finalmente se lo retiraran, los exámenes patológicos arrojaron que sólo era un lipoma.

PUBLICIDAD

Un año más tarde, él confesó que aquella incertidumbre lo afectó emocionalmente, al grado de que la “idea” del “suicidio” llegó a pasarle por la cabeza.

Afortunadamente la “excesiva carga de trabajo” que tenía entonces, toda vez que grababa un melodrama en Perú, lo “sacó de la depresión”.

Relacionados:
Sebastián LigardeDiabetesfamosos enfermosFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD