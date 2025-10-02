Villano de Quinceañera es diagnosticado con enfermedad crónica: le quitaron tumores hace tres años

Video Actor de Quinceañera presenta a su esposo tras 40 años de relación: para quienes no lo conocían

Sebastián Ligarde, recordado por interpretar al villano de la telenovela Quinceañera, dio a conocer que padece una enfermedad crónica.

El actor de 72 años compartió en entrevista con ‘Ventaneando’, transmitida este 1 de octubre, los detalles de su condición.

“Yo me di cuenta que subí mucho de peso y que tenía un agotamiento crónico, y cuando fui a hacerme la prueba pues sí tenía la diabetes [de tipo] 2 disparada”, explicó.

Según Mayo Clinic, dicho padecimiento “ocurre cuando el cuerpo no puede usar la insulina adecuadamente y se acumula azúcar en la sangre”.

Sebastián Ligarde comenzó su tratamiento

Después de que los doctores determinaran el problema en su salud, Sebastián Ligarde comenzó un proceso específico para erradicar los malestares.

“Ya empezaron los medicamentos, tratamientos”, puntualizó. “Gracias a Dios siempre fui muy disciplinado, así que no me cuesta mucho trabajo hacer dietas”.

“No me estoy inyectando insulina. Lo que sí me estoy inyectando es Ozempic. Sí, a veces me da un poco de náuseas, o a veces como menos de lo que estoy acostumbrado a comer porque me siento satisfecho”, agregó.

El intérprete aseveró que está “lidiando” con la afección y “aprendiendo a vivir con ella”, incluso “haciendo mis propias terapias”: “Esperando los próximo seis meses a ver cómo progresa”.

Sebastián Ligarde tuvo tumores y temió que fueran cáncer

En octubre de 2022, Sebastián Ligarde reveló que le habían detectado dos tumores en el colon durante una colonoscopia de rutina.

Mientras que el más pequeño se lo extirparon casi de inmediato, los especialistas analizaron por un tiempo cómo extraerle el otro, ya que medía 33 milímetros.

Por meses, él sintió miedo de que el nódulo resultara ser cancerígeno hasta que, en noviembre, a días de que finalmente se lo retiraran, los exámenes patológicos arrojaron que sólo era un lipoma.

Un año más tarde, él confesó que aquella incertidumbre lo afectó emocionalmente, al grado de que la “idea” del “suicidio” llegó a pasarle por la cabeza.