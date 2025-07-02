Pilar Montenegro reaparece y rompe el silencio ante rumores de estar gravemente enferma

Pilar Montenegro reapareció y rompió el silencio ante rumores de estar gravemente enferma. La exintegrante de Timbiriche había sido reportada como delicada por el presentador argentino Javier Ceriani.

Este miércoles 2 de julio, el programa ‘Ventaneando’ difundió un fragmento de la conversación por WhatsApp que sostuvieron con la cantante, quien accedió a comunicarse con ellos para aclarar cómo se encuentra de salud a pesar de estar retirada.

“Ya no estoy en el medio, gracias de todos modos. Estoy muy bien”, escribió contundente y subrayó que desde hace tiempo había tomado la decisión de retirarse del espectáculo, por lo que no estaba interesada en dar entrevistas.

Lo que se sabe sobre la salud de Pilar Montenegro

En medio de rumores sobre una supuesta gravedad, la familia de Pilar Montenegro habló con Televisa Espectáculos, a quienes solicitaron que se respetara la privacidad de la intérprete de ‘Quítame ese hombre’.

“Dijeron que está bien y que respetarán la privacidad de la exintegrante de Garibaldi, que desde hace años está retirada del medio. Comentaron a este medio que será Pilar quien decida hablar de su vida”, escribieron en Instagram.

Mientras que Sergio Mayer, excompañero de Pilar en Garibaldi, reveló que se comunicó con ella para saber cómo se encuentra y, si bien, Montenegro le dijo que estaba bien”, se negó a recibirlo en su casa.

"Le dije: ‘permíteme ir a verte, quiero saludarte, quiero abrazarte’ y me dijo: ‘no, flaquito, estoy bien, muchas gracias’ y hay que respetarla”, declaró Mayer a ‘Ventaneando’, subrayando que en la conversación también le reveló que “estaba cansada”.

¿Qué le pasó a Pilar Montenegro?

Desde 2013, poco se sabe de la vida de Pilar Montenegro y de su supuesta enfermedad, ataxia. En 2015, dos años después de su abrupto retiro, la misma cantante declaró a TVNotas que un problema en el cerebro la había obligado a hacer una pausa en su carrera.

“Tengo estrés severo causado por un problema de neurología, en la carrera artística hay mucho estrés, estrés tan severo, que de 6 meses para acá, empecé como vértigo, a marearme, cansancio, dolor muscular", dijo.

“Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí. Me daré un ratito, voy a respirar, no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila. Claro que los ingresos no son los mismos, pero prefiero estar tranquila, que estresada y ganando dinero”, insistió sin dar más detalles sobre su enfermedad.

Aunque la famosa de 53 años se ha mantenido en silencio desde entonces, en 2018, Jerónimo García, diseñador de vestuario de Garibaldi y amigo de Montenegro, se pronunció sobre su estado de salud, luego de que fuera captada en silla de ruedas por la prensa mexicana.

“Lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa, su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado, usa la silla para no cargar todo su peso, sus pies no le responden muy bien, tiene que sostenerse con algo; me dijo que no quería saber nada del medio artístico porque ya estaba harta", dijo al diario Basta.