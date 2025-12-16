Adamari López “Esposo” de Adamari López es hospitalizado: ¿qué le sucedió y cómo se encuentra? Carlitos Pérez-Ruiz reveló el motivo por el que fue a parar al hospital. Además, compartió cómo está su salud ahora.



Carlitos Pérez-Ruiz, amigo muy cercano de Adamari López a quien incluso llama cariñosamente su “esposo”, fue hospitalizado.

El propio ‘influencer’ reveló mediante un ‘post’ en Instagram que estuvo internado, aunque no puntualizó exactamente en qué fechas.

El boricua subió varias imágenes a la red social en las que aparece con algunas de las personas que lo fueron a ver en la clínica, entre ellas el presentador Johnny Lozada.

“Les agradezco a todos por estar al pendiente y sus visitas llenas de amor y cariño por el hospital en esos días de angustia e incertidumbre… a seguir sonriendo”, anotó en la descripción.

¿Qué le sucedió al “marido” de Adamari López?

Debido a su ‘post’, varias de sus amistades famosas le escribieron a Carlitos Pérez-Ruiz en la sección de comentarios para desearle lo mejor.

El colaborador de ¡Siéntese Quien Pueda!, Lucho Borrego, fue más allá al preguntarte “¿en qué andas?” y advertirle, “no nos salgas con alguna sorpresa”.

El creador de contenido entonces le respondió revelándole qué le pasó: “Gracias a Dios ya mejor… tengo una disección en la arteria celiaca”.

Luego de que la actriz Ana Brenda Contreras le enviara “un abrazo” y le deseara “mucha salud”, él la tranquilizó.

“Ya mejor, en casa en Miami. Esperando segunda opinión médica y en estudio adicional”, explicó acerca de su situación.

Aunque Adamari López le dio ‘Like’ a las postales de su “marido”, no se pronunció públicamente en la sección de reacciones.

Carlitos Pérez-Ruiz reveló que estuvo hospitalizado. Imagen Carlitos Pérez-Ruiz/Instagram

Adamari López ha hablado de su relación con Carlitos

En agosto de 2023, Adamari López hizo una aclaración sobre su vínculo con Carlitos Pérez-Ruiz debido a que mucha gente en realidad creía que son pareja.

“Ustedes se preguntarán qué hace Carlitos en mi vida, porque todos se piensan que es mi novio. Yo me muero de la risa”, dijo en una grabación que compartió en Facebook.

“Fuimos a Puerto Rico, a un festival de las flores, y entonces la gente nos ve y nos dice: ‘Ay, tu esposo’, y les respondo: ‘Mi esposo gay’”, contó.