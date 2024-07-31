En llanto, actriz de Como Dice el Dicho que fue desahuciada lamenta no poder seguir trabajando
Renata del Castillo renunció a su tratamiento contra el cáncer debido a las severas hemorragias que este le estaba causando. La actriz fue diagnosticada con cáncer en etapa 4 y metástasis y, aunque quisiera seguir trabajando, probablemente no podrá lograrlo.
La actriz Renata del Castillo dio a conocer que, luego de someterse a un tratamiento oncológico desde 2023, había sido diagnosticada con cáncer terminal (etapa 4) y con metástasis en varias partes del cuerpo.
Debido al avance progresivo de su enfermedad, el pasado 11 de julio comunicó que ya no podría continuar con sus quimioterapias, ya que éstas estaban causándole severas hemorragias.
La actriz se encuentra en búsqueda de una “última oportunidad de vida” con “medicina de precisión" y, durante este proceso, cumplió su "sueño profesional".
Renata realizó un episodio especial en ‘Lo que callamos las mujeres’, serie donde expuso detalles de su enfermedad, "yo tenía muchos deseos de continuar haciendo esa serie, esa cuarta temporada", dijo.
Renata del Castillo rompe en llanto porque cree que no podrá seguir trabajando
La actriz lamentó que el cáncer que padece le impida seguir trabajando: "A mí me gustaría volver a trabajar en una serie en una telenovela pero, pues creo que ya es muy difícil", dijo entre lágrimas.
En entrevista con Azteca Uno, Renata del Castillo reveló las razones por las que se animó a contar su historia, dejando claro que también lo ve como una oportunidad de ser “portavoz” para salvar otras vidas.
“Representa algo muy bello de poder decirle a la gente que esta es una oportunidad de vida, no una sentencia de vida... poder decir algo interesante, sensible y profundo”, dijo el 10 de julio.
La actriz de Como dice el dicho y Control Z aseveró que, a pesar de haber sido desahuciada, sigue luchando por su vida. Incluso, aseguró que trata de vivir al máximo y sin complejos.
“Lo vi como una oportunidad de ser portavoz de algo diferente e importante como es estar bien. Te levantas al siguiente día, te echas una llorada y a seguir con la vida. No lo veo tan complejo, la gente lo queremos ver complejo, pero por sí mismo no es complejo”, agregó.
Por último, Renata del Castillo aseveró que este capítulo especial también tiene un significado, pues, para ella, representa la importancia de transmitir lo importante que es la vida.
“(Quería) transmitirle al público, a nuestro público, algo importante, algo más allá de lo que se dice que es el cáncer (…) lo que es una oportunidad de vida, lo que es abrir los ojos. Hay diagnósticos médicos, pero no pronósticos, solamente Dios (sabe). ¡Así es que a vivir!”, sentenció.
Su lucha contra el cáncer
A finales de 2022, Renata del Castillo dio señales de que su salud no estaba en óptimas condiciones. Sin embargo, fue en febrero de 2023 que reveló un tumor en la columna.
Aunque la también actriz de Vencer El Desamor (melodrama que puedes ver en ViX) fue discreta con su tratamiento, el pasado 11 de julio reveló a ‘Venga la Alegría’ que había sido desahuciada, ya que el cáncer había hecho metástasis.
“Tengo cáncer cervicouterino, en el cervix. Fue como año y medio que no me hice mi papanicolaou y cuando voy, ya tenía cáncer en fase terminal, que es fase 4, y ahora tengo metástasis. El cáncer se va a otras áreas de tu cuerpo y a mí se me fue a la parte del (hueso) sacro, hacía atrás, por eso no puedo caminar, tengo otros tumores aquí (señala el abdomen) y en el sistema linfático”, detalló.
Pese a los pronósticos médicos, Renata del Castillo continúa en su lucha contra el cáncer, razón por la que solicitó apoyo económico para poder pagar un tratamiento en medicina de precisión.
“Me contactó una nueva y última oportunidad de vida, como saben, me desahuciaron hace unos días, y Dios me ha bendecido con 2 personas que han llegado a mi vida ofreciéndome lo último en medicina oncológica. Es medicina de precisión. ¡Así que es mi última oportunidad para vivir! ¡Para estar con mi Mateo! Les suplico su ayuda, su apoyo económico, lo que puedan, ya que este tratamiento cuesta 190 mil pesos y estoy en cuenta regresiva de mi vida. Con lo anterior que me hicieron, dejaron mi cuerpo muy muy mal con los tratamientos anteriores. Ayúdenme por favor!”, escribió en Instagram este 22 de julio.