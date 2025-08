Actriz de Como Dice El Dicho “a punto de morir”: no seguirá su tratamiento contra el cáncer

Renata del Castillo, actriz que ha participado en el exitoso unitario Como Dice El Dicho, reveló que no continuará con su tratamiento contra el cáncer debido a una importante razón.

Renata del Castillo no podrá continuar las quimioterapias

“Voy a compartir una noticia que no había dado, yo ya no me voy a poder hacer quimioterapias”, dijo en entrevista para el programa ‘Venga la alegría’, transmitida este 11 de julio.