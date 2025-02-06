¿Eduardo Yáñez enfermo de Parkinson?: el actor revela cómo se encuentra

Video Eduardo Yáñez para en seco a quienes aseguran que tiene Parkinson: “Te desean lo peor”

Eduardo Yáñez reveló cómo se encuentra de salud luego de que surgieran rumores de que supuestamente padecía la enfermedad de Parkinson.

El actor de Destilando Amor (telenovela que puedes ver en ViX) utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que se encuentra “sano” y que todo lo que se ha dicho sobre él no son más que rumores.

“Estoy aquí para recordarles que estoy vivito y coleando. Sano y solo para callar esas estúpidas notas que han sacado sobre mi salud”, expresó tajante el 5 de febrero.

“Y no, no es cierto lo que han dicho, (estoy) sano y salvo”, sentenció sin dar más detalles.

Así reapareció Eduardo Yáñez ante rumores de estar enfermo. Imagen Eduardo Yáñez / Instagram

Los rumores de salud de Eduardo Yáñez

En noviembre de 2024, Eduardo Yáñez desató rumores de problemas de salud tras aparecer en un evento, aparentemente, con su mano derecha temblorosa.

Aunque el intérprete de 64 años no hizo comentarios al respecto, su exabogada, Mariana Gutiérrez, comentó a la revista TVNotas que tendría “inicios de Parkinson, problemas de columna y rodillas, y una enfermedad crónica no revelada”.

Eduardo Yáñez no confirmó ni negó los comentarios de su exabogada, con quien ahora enfrenta una disputa legal. Sin embargo, en 2022 él mismo desmintió estar enfermo de Parkinson, luego de que la revista TVNotas publicara una nota sobre el tema teniendo como testigo a un supuesto amigo del actor.

“No estoy enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren. Yo digo que quien saca una nota de esta naturaleza te desea lo peor. Mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que ching**n a su madre. Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos”, sentenció.