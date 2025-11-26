Dueño de Miss Universe investigado por supuesto tráfico de drogas, armas y combustible

Video ¿Fátima Bosch actuó en La Fea Más Bella? La verdad entre la Miss Universe y la exitosa novela

Una nueva polémica envuelve a Raúl Rocha Cantú, uno de los propietarios del certamen Miss Universe, pues enfrenta acusaciones de presunto tráfico de drogas, armas y combustible.

La mañana de este 26 de noviembre, el diario mexicano Reforma publicó un artículo donde detalla que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga porque el empresario habría participado en actividades ilícitas vinculadas a una red del crimen organizado en México y Guatemala.

¿Por qué investigan al dueño de Miss Universe?

Según el reporte, la fiscalía continúa las indagatorias porque "existen pruebas que lo relacionan con operaciones ilegales", aunque hasta el momento no se han emitido órdenes de aprehensión ni medidas cautelares en su contra.

De acuerdo con Reforma, la investigación inició luego de que las autoridades recibieran "una denuncia anónima" en noviembre de 2024 en la que se ventilaban nombres y presuntos vínculos de Rocha con "una organización que operaba el contrabando de hidrocarburo a través del río Usumacinta". Las autoridades explican que el combustible surtía "estaciones de servicio relacionadas con personas cercanas" al empresario.

El mismo grupo criminal también traficaría armas provenientes de Guatemala, las cuales eran supuestamente destinadas al Cártel Jalisco Nueva Generación y La Unión de Tepito.

Según el diario, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitó en agosto "una orden de captura contra Rocha por delincuencia organizda, tráfico de drogas, armas e hidrocarburos", pero un juez se habría declarado "incompetente" y mandó el caso al estado de Querétaro.

Reforma también reporta que las autoridades intervinieron las líneas telefónicas y en algunas conversaciones se mencionó el nombre de "Raúl Rocha". Así como también, en diversos cateos a propiedades en Querétato y la Ciudad de México se encontraron documentos que comprobaban pagos y aportaciones millonarias del empresario a la organización criminal.

Según el diario, Rocha acudió a la fiscalía para "solicitar un criterio de oportunidad" con el cual podría obtener inmunidad penal, a cambio de "colaborar como testigo protegido".

Se detalla que su presunto rol en la organización era inyectar capital y coordinar las operaciones de importación de combustible.

Raúl Rocha y sus polémicas

