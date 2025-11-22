Exjuez de Miss Universe 2025 quiere "hacer justicia": dice tener pruebas de que no hubo transparencia

Video Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

Omar Harfouch, juez de Miss Universe 2025 que renunció al certamen tras acusar irregularidades, publicó el 21 de noviembre videos y fragmentos de conversaciones, que según él, serían pruebas de que Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, lo "instó" a votar por Fátima Bosch.

En su cuenta de Instagram, el pianista dio a conocer las imágenes a las que agregó: "Tengo horas de grabaciones de conversaciones entre Raúl Rocha y yo de cada vez que nos reuníamos, porque yo sospechaba de sus declaraciones públicas contra Nawat, pero en realidad recibió millones de él".

Omar advirtió que está siendo asesorado por su "bufete de abogados en Nueva York" para usar todo el material y "hacer justicia a los 106 países expulsados ilegalmente del concurso de Miss Universo".

¿Qué presuntas pruebas mostró Omar Harfouch?

A través de su perfil de Instagram, el 21 de noviembre mostró videos sobre sus reuniones con Rocha y a uno de ellos escribió.

"En el restaurante el día antes de viajar a Bangkok. Todas sus conversaciones con su hijo en mi auto cuando yo estaba ausente están grabadas", y añadió que esa imagen habría sido captada el 14 de noviembre.

Omar Harfouch muestra la reunión que tuvo con Raúl Rocha y su hijo el 14 de noviembre. Imagen Omar Harfouch/Instagram

También ventiló algunas de las conversaciones de WhatsApp que tuvieron y asegura que Raúl Rocha miente sobre lo que dijo a la prensa.

"Aquí están las capturas de pantalla entre él y yo después de que renunciara. Si miras el día (martes) y la hora de la discusión (hora de Bangkok), será obvio que sucedió después del anuncio oficial de mi historia pública sobre la preselección ilegal de 30 y mi renuncia. Y es por eso que estábamos intercambiando mensajes después de que me negara a hablar con él directamente por teléfono y decidí mantener pruebas escritas (y vocales). Y se ve claramente que primero renuncié luego me dijo: no, no, no renunciaste, te cancelo".

Las capturas de la conversación entre Omar Harfouch y Raúl Rocha. Imagen Omar Harfouch/Instagram

También compartió un fragmento de una investigación del periodista mexicano, Carlos Loret de Mola, donde se explican los negocios que tendrían Raúl Rocha y Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch.

"Revela los lazos empresariales, que valen millones de dólares, entre el padre de la recién coronada Miss Universo, Fátima Bosch, y el dueño de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha. El periodista también explica que la familia de Fátima Bosch está profundamente involucrada en la política mexicana: su tía es senadora, están cerca de la actual presidenta de México, y los negocios de Raúl Rocha son, como mínimo, cuestionables".

En una de sus historias, retomó una foto de Steve Byrne, presentador de Miss Universe 2025, donde muestra la hoja que decía el lugar en el que las finalistas habían quedado.

"Esta es otra evindencia del anfitrión de la 74ª edición de Miss Universe para demostrar que fue manipulada. Normalmente, los resultados provienen directamente de una empresa de auditora y vienen en un sobre sellado, no solo en un trozo de papel que se imprime entre bastidores. Además, no hay ninguna primera finalista en la lista".

Omar Harfouch mencionó la investigación del periodista Carlos Loret de Mola sobre el padre de Fátima Bosch y mostró una foto del presentador de Miss Universe 2025. Imagen Omar Harfouch/Instagram