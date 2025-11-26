Raúl Rocha

Dueño de Miss Universe tiene orden de arresto en su contra: confirman investigación por estos delitos

El medio español El País reporta que las autoridades mexicanas ya buscan arrestar a Raúl Rocha. La Fiscalía General de la República esclareció que sí hay una averiguación sobre el empresario.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Escándalos sin cesar en Miss Universe: ahora giran orden arresto contra copropietaria del certamen

Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universe, ya tiene una orden de arresto en su contra por supuestamente estar involucrado en diversos crímenes.

De acuerdo con El País, que afirma haber tenido acceso a la resolución, “el Poder Judicial de la Federación ha aprobado” la medida judicial sobre “un grupo de personas en los que aparece el nombre” del empresario mexicano.

Previamente, el diario Reforma reportó que las autoridades buscan a Rocha por su presunta “participación en una red de tráfico de drogas, armas y combustible entre México y Guatemala”.

Confirman investigación a Raúl Rocha, dueño de Miss Universe

Después de que el mencionado periódico diera a conocer la información, la Fiscalía General de la República lanzó un comunicado al respecto.

La dependencia puntualizó que el 29 de noviembre de 2024, con motivo de una indagación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, se obtuvo información suficiente para abrir una carpeta de investigación por los delitos de “delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas”.

Como parte del caso, hace 10 días, el juez dictaminó “las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas”. Sus nombres no fueron revelados para “mantener la secrecía”.

“Al respecto, se acaba de cumplir una orden de aprehensión contra una funcionaria involucrada en dichos delitos”, expusieron.

“En el caso de uno de lo señalados, Raúl ‘R’, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) continuar y ahondar en esta investigación”, señalaron.

Puntualizaron que la situación jurídica del empresario “se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”.

Igualmente adelantaron que compartirán más detalles conforme se vayan cumpliendo el resto de las ordenes de aprehensión y se lleven a cabo las audiencias públicas ante jueces federales.

