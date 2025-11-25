Fátima Bosch se defiende de “calumnias” tras ganar Miss Universe: “Ningún ataque hará que me arrodille”

Video Fátima Bosch gana Miss Universo y se desata la controversia por supuesto fraude: ¿de heroína a villana?

Fátima Bosch emitió un contundente mensaje en respuesta a la ola de ‘hate’ que ha estado recibiendo tras ganar Miss Universe 2025, el pasado 21 de noviembre.

Luego de que la tabasqueña resultara vencedora en el popular concurso de belleza, comenzó una polémica debido a que el músico Omar Harfouch, quien renunció a ser juez en la final, la llamara “falsa ganadora”.

PUBLICIDAD

Él acusó que el padre de la joven modelo supuestamente tenía “negocios” con Raúl Rocha, copropietario del certamen, y que por eso ella habría obtenido el triunfo.

Fátima Bosch se defiende de “insultos” y “calumnias”

Este 25 de noviembre, Fátima Bosch utilizó sus historias de Instagram para compartir capturas de pantalla de los textos agresivos que le mandaron.

Fátima Bosch mostró los mensajes de odio que ha recibido. Imagen Fátima Bosch/Instagram

Ella explicó que las ofensas no la derrumban, pero que alzaría su voz como alguien que ha sufrido “en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”.

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama”, indicó.

Aunque Bosch aceptó que las ofensas le “duelen”, dejó claro que estas “no la definen”, sino su fortaleza, integridad y “y el amor” que tiene por su país “y por las mujeres de todo el mundo que represento”.

Ella dijo que busca convertir esta experiencia en el mensaje de que la “violencia hacia las mujeres” puede aparecer en “forma de golpes” y de “palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad”.

“Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”, aseveró.

“Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, añadió.

Fátima Bosch reaccionó a los mensajes de 'hate' que le han enviado. Imagen Fátima Bosch/Instagram

Fátima mandó también una respuesta contundente a todos aquellos que la “han atacado e inventado calumnias”:

PUBLICIDAD

“Mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo”.

En su misiva, prometió a las víctimas de violencia, “en cualquiera de sus formas”, que no se va a quedar callada y usará “esta plataforma para visibilizar” pues “una corona no sólo simboliza belleza”, también “responsabilidad”.

“No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar. Porque cuando una mujer se mantiene firme frente al odio, abre camino para miles más”, sentenció.

Fátima Bosch agradece el apoyo

En esta misma oportunidad, Fátima Bosch igualmente se dirigió a quienes sí creen en ella y se lo han demostrado con “palabras de amor”.

“Gracias. Su amor me sostiene. Su confianza me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola”, anotó en su declaración.

Antes de concluir, recalcó que, desde su lugar y con el título de Miss Universe, reafirma su compromiso de seguir “defendiendo a las mujeres” y luchar “por un mundo donde ninguna sea atacada”.

“Mi voz no se apaga. Porque mi luz, como la de todas, nació para iluminar, no para esconderse”, aseguró.