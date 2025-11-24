Presidente de Miss Universe aclara su relación con el padre de Fátima Bosch y hace advertencia

Video Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, se ha defendido de las acusaciones que lo envuelven por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el famoso certamen, a través de un comunicado publicado el 23 de noviembre.

Fue Omar Harfouch, quien renunció a su puesto como jurado en la gran final, el que aseguró que la victoria de la modelo se debería a que supuestamente el copropietario del concurso de belleza mantiene “negocios con el padre” de la reina, Bernardo Bosch.

PUBLICIDAD

En una primera reacción, el empresario regiomontano dijo que el músico “está mintiendo porque quiere llamar la atención”, y ahora lanzó un comunicado.

Presidente de Miss Universe aclara contrato

En el escrito, Raúl Bosch se refirió al contrato que realizó con Pemex, empresa en la que, según trascendidos, ha trabajado el papá de Fátima Bosch por casi 30 años.

“Aclaración oficial en contra de reportajes y publicaciones tendientes a malinformar, confundir y manipular a una audiencia creyente de que ejercen un periodismo con ‘la verdad’…”, explicó sobre su escrito en Instagram.

“Cuando realmente es el amarillismo y el oportunismo los valores que predican difundiendo información amañadamente parcial, difamando sin escrúpulos”, agregó.

En su pronunciamiento, él indicó que Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., sociedad de la que es partícipe, sí celebró un acuerdo con Petróleos Mexicanos, en febrero de 2023.

Puntualizó que su compañía ganó el convenio tras participar en una licitación: “La propuesta presentada resultó ser la oferta económica más competitiva y cumplió íntegramente con los requisitos técnicos establecidos, condición indispensable para su adjudicación”.

El trato venció el 31 de diciembre de 2023, señaló, agregando que presuntamente, por diversas cuestiones de Pemex, “únicamente se logró materializar un monto de 44,247,995 (unos 2,398,993 dólares)”, de los 745,6 millones de pesos (40 millones de dólares) pactados.

“No existe ningún apoyo o beneficio extraordinario y ni siquiera se ha materializado la obtención entera de los fondos de acuerdo con los términos del contrato”, alegó.

PUBLICIDAD

Recalcó que, además, una de sus compañías “adquirió el 50 % de la Organización de Miss Universe de manera oficial el 29 de enero de 2024”, cuando asumió dirigirla, “casi un año después” del convenio con Petróleos Mexicanos.

“Durante el período en que se llevaron a cabo las gestiones de esta licitación, no tenía ninguna relación directa o indirecta con cualquier miembro o directivo de la Organización de Miss Universe, ni mucho menos a cualquier integrante de la familia Bosch, a quienes tuve el gusto de conocer apenas hace 2 meses”, argumentó.

“Por lo tanto, es completamente falso e imposible que exista relación alguna entre la adjudicación de este contrato y el triunfo de dicha concursante”, sentenció, destacando que, entre uno y otro hecho, pasaron “2 años y 8 meses”.

Presidente de Miss Universe hace advertencia

Raúl Rocha también afirmó que esta información está respaldada y "se encuentra disponible y puede ser verificada de manera inmediata".

Cerró su comunicado advirtiendo que habrá consecuencias para los medios de comunicación que hayan publicado falsedades.

"Se iniciarán las acciones legales correspondientes en contra de los medios que han difundido aseveraciones falsas", concluyó.