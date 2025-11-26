Ordenan arresto contra dueña de Miss Universe por presunto fraude: ¿está “escondida” en México?

Video Escándalos sin cesar en Miss Universe: ahora giran orden arresto contra copropietaria del certamen

Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universe Organization, estaría siendo buscada por la policía de Tailandia pues han girado una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con The Independence, el Tribunal de Distrito Sur de Bangkok indicó este miércoles 26 de noviembre en un comunicado que emitió la disposición judicial.

La empresaria tailandesa fue acusada por un supuesto fraude y ocultación de información en 2023 por un cirujano plástico. Posteriormente, la pusieron en libertad bajo fianza.

Este martes 25, ella debía presentarse en el juzgado por este caso, pero no llegó, lo que ocasionó que se considerara que había riesgo de fuga.

Oficialmente, el paradero de ‘Anne’ es incierto. Ella no acudió a la gran final del certamen de belleza, el pasado viernes 21.

¿Dónde está Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip?

El medio reporta que, el lunes, JKN Global Group Public Co. Ltd., compañía de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, desmintió los rumores de que ella habría liquidado los activos y huido del país.

Previamente, el 16 de noviembre, la periodista Mara Patricia Castañeda estrenó en YouTube la entrevista que le hizo a Lupita Jones, quien habló de las razones por las que salió de Miss Universe México.

La modelo aseveró que la corporación “se declaró en quiebra” y que “todos sus acreedores empezaron a levantar demandas y a exigir el pago de la deuda”.

Asimismo, explicó que supuestamente las autoridades tailandesas “le prohibieron” a ‘Anne’ seguir trabajando en la firma.

“Ella no puede ejercer ningún puesto dentro de JKN, no puede tocar un lápiz dentro de la empresa. Está escondida, huyó de Tailandia y pues todos los rumores dicen que está escondida aquí en México, pero no da la cara por nada”, contó.

Raúl Rocha, socio de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, es investigado

La situación con Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip aumenta la controversia que rodea a Miss Universe ya que otro de los dueños, el mexicano Raúl Rocha, enfrenta acusaciones de presunto tráfico de drogas, armas y combustible.

Diario Reforma informó hoy que la Fiscalía General de la República lo investiga porque habría participado en actividades ilícitas vinculadas a una red del crimen organizado en México y Guatemala.