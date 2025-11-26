Miss Universo

Ordenan arresto contra dueña de Miss Universe por presunto fraude: ¿está “escondida” en México?

En medio de la polémica por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, las autoridades de Tailandia buscan a una de las dueñas del certamen, Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, quien debía presentarse en el juzgado este martes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Escándalos sin cesar en Miss Universe: ahora giran orden arresto contra copropietaria del certamen

Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universe Organization, estaría siendo buscada por la policía de Tailandia pues han girado una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con The Independence, el Tribunal de Distrito Sur de Bangkok indicó este miércoles 26 de noviembre en un comunicado que emitió la disposición judicial.

PUBLICIDAD

La empresaria tailandesa fue acusada por un supuesto fraude y ocultación de información en 2023 por un cirujano plástico. Posteriormente, la pusieron en libertad bajo fianza.

Este martes 25, ella debía presentarse en el juzgado por este caso, pero no llegó, lo que ocasionó que se considerara que había riesgo de fuga.

Más sobre Miss Universo

Escándalos sin cesar en Miss Universe: ahora giran orden arresto contra copropietaria del certamen
1:00

Escándalos sin cesar en Miss Universe: ahora giran orden arresto contra copropietaria del certamen

Univision Famosos
Dueño de Miss Universe investigado por supuesto tráfico de drogas, armas y combustible
2 mins

Dueño de Miss Universe investigado por supuesto tráfico de drogas, armas y combustible

Univision Famosos
Padre de Fátima Bosch aclara los supuestos lazos que lo vinculan con el dueño de Miss Universe
3 mins

Padre de Fátima Bosch aclara los supuestos lazos que lo vinculan con el dueño de Miss Universe

Univision Famosos
Nuevo escándalo en Miss Universe: la Miss Costa de Marfil renuncia tras triunfo de Fátima Bosch
1:01

Nuevo escándalo en Miss Universe: la Miss Costa de Marfil renuncia tras triunfo de Fátima Bosch

Univision Famosos
Fátima Bosch se defiende de “calumnias” tras ganar Miss Universe: “Ningún ataque hará que me arrodille”
3 mins

Fátima Bosch se defiende de “calumnias” tras ganar Miss Universe: “Ningún ataque hará que me arrodille”

Univision Famosos
Hija de Lili Estefan manda mensaje a Fátima Bosch tras polémica en Miss Universe: esto le dice
1:00

Hija de Lili Estefan manda mensaje a Fátima Bosch tras polémica en Miss Universe: esto le dice

Univision Famosos
El triunfo de Fátima Bosch y otros escándalos en la historia de Miss Universe
2:40

El triunfo de Fátima Bosch y otros escándalos en la historia de Miss Universe

Univision Famosos
¿Fátima Bosch actuó en La Fea Más Bella? La verdad entre la Miss Universe y la exitosa novela
0:58

¿Fátima Bosch actuó en La Fea Más Bella? La verdad entre la Miss Universe y la exitosa novela

Univision Famosos
Miss Indonesia y Ecuador se suman al descontento tras el triunfo de Fátima Bosch
0:49

Miss Indonesia y Ecuador se suman al descontento tras el triunfo de Fátima Bosch

Univision Famosos
¡Otra jueza de Miss Universe habla tras polémica por Fátima Bosch!: ¿hubo manipulación?
0:57

¡Otra jueza de Miss Universe habla tras polémica por Fátima Bosch!: ¿hubo manipulación?

Univision Famosos

Oficialmente, el paradero de ‘Anne’ es incierto. Ella no acudió a la gran final del certamen de belleza, el pasado viernes 21.

¿Dónde está Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip?

El medio reporta que, el lunes, JKN Global Group Public Co. Ltd., compañía de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, desmintió los rumores de que ella habría liquidado los activos y huido del país.

Previamente, el 16 de noviembre, la periodista Mara Patricia Castañeda estrenó en YouTube la entrevista que le hizo a Lupita Jones, quien habló de las razones por las que salió de Miss Universe México.

La modelo aseveró que la corporación “se declaró en quiebra” y que “todos sus acreedores empezaron a levantar demandas y a exigir el pago de la deuda”.

Asimismo, explicó que supuestamente las autoridades tailandesas “le prohibieron” a ‘Anne’ seguir trabajando en la firma.

“Ella no puede ejercer ningún puesto dentro de JKN, no puede tocar un lápiz dentro de la empresa. Está escondida, huyó de Tailandia y pues todos los rumores dicen que está escondida aquí en México, pero no da la cara por nada”, contó.

Raúl Rocha, socio de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, es investigado

La situación con Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip aumenta la controversia que rodea a Miss Universe ya que otro de los dueños, el mexicano Raúl Rocha, enfrenta acusaciones de presunto tráfico de drogas, armas y combustible.

PUBLICIDAD

Diario Reforma informó hoy que la Fiscalía General de la República lo investiga porque habría participado en actividades ilícitas vinculadas a una red del crimen organizado en México y Guatemala.

Estos asuntos se suman a la polémica que inició luego de que el músico Omar Harfouch acusara que Fátima Bosch presuntamente ganó la corona porque Rocha hizo anteriormente negocios con su papá, Bernardo Bosch.

Relacionados:
Miss UniversoRaúl RochaFátima BoschPolémicas de famososBernardo BoschCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX