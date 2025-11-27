Dueño de Miss Universe habría sobornado a fiscal para obtener información sobre delito que le imputan

Video ¿A la cárcel? Fiscalía está “obteniendo datos fundamentales” contra director de Miss Universe

La polémica alrededor de Miss Universe continúa tras la coronación de Fátima Bosch. Este jueves 27 de noviembre, el diario mexicano Reforma reportó que Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universe, habría sobornado a fiscal del Ministerio Público, en México, para acceder a la carpeta de investigación que hay en su contra.

Según el reporte, Mari Carmen Ramírez Rodríguez, entonces agente adscrita a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos de Materia de Hidrocarburos (FEMDO), supuestamente aceptó sobornos de Rocha y su supuesto socio, Jacobo Reyes León ‘El Yaicob’, en 2024.

El diario alega que la fiscal supuestamente vendía información de expedientes hasta por 2 millones de pesos, lo equivalente a más de 100 mil dólares. El objetivo de este supuesto pago era acceder a copias de investigaciones por el robo de combustible.

La mujer, a la que supuestamente Raúl Rocha habría sobornado, fue detenida el 18 de noviembre y vinculada a proceso el miércoles 26 de noviembre. Mari Carmen Ramírez fue imputada por los supuestos delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

De acuerdo con Latinus, Raúl Rocha Cantú se encontraría libre porque habría aceptado las acusaciones de operar una supuesta red de narcotráfico, ‘huachicol’ y tráfico de armas.

Ante este supuesto panorama, la Fiscalía General de la República le habría dado el beneficio de convertirse en “testigo protegido”. Según Latinus, este trámite habría quedado formalizado una noche antes de la final de Miss Universe.

Apenas el 26 de noviembre, la FGR confirmó a través de un comunicado que existía una línea de investigación sobre el dueño de Miss Universe y que situación jurídica “se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”.

Raúl Rocha y sus polémicas

Además de la investigación de la Fiscalía General de la República y del supuesto fraude en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 por presuntos vínculos empresariales con Bernardo Bosch, Raúl Rocha ha enfrentado otra polémica.