Bloquean cuentas bancarias de Raúl Rocha en México en medio de polémica en Miss Universe

Video ¿A la cárcel? Fiscalía está “obteniendo datos fundamentales” contra director de Miss Universe

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia Miss Universo, como parte de una investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con fuentes oficiales, la medida se adoptó como acción preventiva en el marco de una carpeta abierta desde noviembre de 2024, en la que se indagan presuntos vínculos con delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible.

La FGR confirmó que existen 13 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, aunque Rocha Cantú mantiene por ahora la condición de testigo colaborador.

El bloqueo implica la suspensión de depósitos, retiros y transferencias en todas las cuentas identificadas a nombre del empresario. Expertos señalan que esta acción podría afectar operaciones financieras de sus compañías, entre ellas el grupo CYMSA y la sociedad que adquirió el 50% de Miss Universe Organization en 2023.

Raúl Rocha Cantú, originario de Monterrey, ha estado vinculado previamente a negocios de casinos y entretenimiento. En 2011 su nombre apareció en investigaciones relacionadas con el ataque al Casino Royale, aunque no fue procesado penalmente.