Padre de Fátima Bosch aclara los supuestos lazos que lo vinculan con el dueño de Miss Universe

Video Nuevo escándalo en Miss Universe: la Miss Costa de Marfil renuncia tras triunfo de Fátima Bosch

Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, emitió un comunicado el 25 de noviembre para desmentir los señalamientos que lo vinculan con Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universe 2025, tras el triunfo de su hija.

El ingeniero emitió un comunicado para aclarar la relación que tiene con el empresario mexicano, tras ser acusado por el pianista Omar Harfouch, quien renunció como juez ante la supuesta falta de transparencia en el certamen, de haber arreglado el triunfo de su hija, pues supuestamente tendría "negocios" con Rocha.

Además, habló sobre la investigación a la que fue sometido tras el presunto enriquecimiento ilícito de 6 millones 534 mil 640 pesos, es decir, unos 353 mil dólares, que habría obtenido de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el tiempo que fue servidor público en la institución.

¿Padre de Fátima Bosch tiene negocios con Raúl Rocha?

En el cuarto punto del comunicado, el ingeniero señaló que al ser servidor público "está sujeto al escrutinio público", sin embargo, "todo lo relacionado en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico".

Aseguró que la relación con Raúl Rocha es nula, pues tiene poco tiempo de conocerse.

"Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad".

Raúl Rocha, por su parte, publicó un comunicado el 24 de noviembre donde, al igual que Bosch, desmintió tener una relación empresarial con él y, aunque confirmó que su compañía ganó una licitación con Pemex, eso sucedió año antes de que él comprara parte de la franquicia de Miss Universe.

"Durante el período en que se llevaron a cabo las gestiones de esta licitación, no tenía ninguna relación directa o indirecta con cualquier miembro o directivo de la Organización de Miss Universe, ni mucho menos a cualquier integrante de la familia Bosch, a quienes tuve el gusto de conocer apenas hace 2 meses", explica en el documento.

"Por lo tanto, es completamente falso e imposible que exista relación alguna entre la adjudicación de este contrato y el triunfo de dicha concursante (Fátima Bosch)".

Padre de Fátima Bosch investigado por su gestión en Pemex

En el comunicado, Bernardo Bosch también confirma que fue investigado por las autoridades mexicanas y aclara su estatus legal.

"Acudí al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, el 6 de noviembre de 2019, mediante sentencia definitiva, declaró nula la sanción que la Secretaría de la Función Pública me impuso en junio de ese mismo año, al demostrarse que dicho castigo carecía de sustento legal".

Detalló que entre 2018 y 2025 se desempeñó como coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción: "Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario", con lo cual confirmaría lo dicho por Rocha, sobre que su empresa ganó la licitación.

Para finalizar su comunicado, Bernardo Bosch pidió a los medios de comunicación "que se corrijan las notas periodísticas que difundieron trascendidos o afirmaciones falsas".