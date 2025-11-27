Raúl Rocha

Dueño de Miss Universe reacciona a acusaciones que lo vinculan con tráfico de drogas, armas y combustible

Raúl Rocha confirmó que ha cooperado con las autoridades mexicanas respecto a la carpeta de investigación que hay en curso, en la cual se le vincula con el crimen organizado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Nuevo escándalo en Miss Universe: la Miss Costa de Marfil renuncia tras triunfo de Fátima Bosch

El 26 de noviembre se hizo público que Raúl Rocha, copropietario de Miss Universe 2025, es investigado por la Fiscalía General de la República de México (FGR), por acusaciones de presunto tráfico de drogas, armas y combustible. El empresario aclaró su situación legal a través de un comunicado.

Rocha señaló que como lo explicó la FGR, "no existe una orden de aprehensión en su contra" porque ha demostrado que "no ha cometido delito alguno".

PUBLICIDAD

También aseguró que continuará cooperando con las autoridades cuando sea necesario: "Mi conducta ha estado -y seguirá estando- guiada por el respeto absoluto al Estado de Derecho y la convicción de que toda persona debe responder con transparencia ante la ley".

El presidente de Miss Universe Organization señaló que a lo largo de su trayectoria como empresario se ha "conducido con integridad y compromiso con el desarrollo económico del país".

Más sobre Raúl Rocha

Dueño de Miss Universe tiene orden de arresto en su contra: confirman investigación por estos delitos
2 mins

Dueño de Miss Universe tiene orden de arresto en su contra: confirman investigación por estos delitos

Univision Famosos
¿Miss Universe en crisis?: Fátima Bosch estaría por “renunciar a la corona” tras polémica
2 mins

¿Miss Universe en crisis?: Fátima Bosch estaría por “renunciar a la corona” tras polémica

Univision Famosos
Ordenan arresto contra dueña de Miss Universe por presunto fraude: ¿está “escondida” en México?
2 mins

Ordenan arresto contra dueña de Miss Universe por presunto fraude: ¿está “escondida” en México?

Univision Famosos
Dueño de Miss Universe investigado por supuesto tráfico de drogas, armas y combustible
2 mins

Dueño de Miss Universe investigado por supuesto tráfico de drogas, armas y combustible

Univision Famosos
Padre de Fátima Bosch aclara los supuestos lazos que lo vinculan con el dueño de Miss Universe
3 mins

Padre de Fátima Bosch aclara los supuestos lazos que lo vinculan con el dueño de Miss Universe

Univision Famosos
Exjuez de Miss Universe 2025 quiere "hacer justicia": dice tener pruebas de que no hubo transparencia
3 mins

Exjuez de Miss Universe 2025 quiere "hacer justicia": dice tener pruebas de que no hubo transparencia

Univision Famosos

Para finalizar el comunicado, Raúl Rocha reiteró su "compromiso con la verdad, la legalidad y con los procesos institucionales que rigen nuestra sociedad".

Raúl Rocha reacciona a investigación de la Fiscalía General de la República de México.
Raúl Rocha reacciona a investigación de la Fiscalía General de la República de México.
Imagen Despierta América

Fiscalía confirma investigación en contra de Raúl Rocha

La FGR confirmó en un boletín de prensa que sí hay una investigación en curso en contra de Raúl Rocha Cantú y "se están obteniendo datos" sobre los presuntos delitos de tráfico de drogas, armas y combustible que se le imputan.

"En el caso específico de uno de los señalados, Raúl 'R', de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación", se explica.

Las autoridades también mencionaron que la situación jurídica de Rocha se conocerá cuando "elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza. Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión".

PUBLICIDAD

La FGR abrió una carpeta de investigación el 29 de noviembre de 2024, por un caso de delincuencia organizada y hasta el momento habría 13 personas detenidas.

La investigación en contra de Raúl Rocha sale a la luz en medio de la polémica por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, el cual está siendo puesto en duda por presunto fraude, pues Omar Harfouch, uno de los jueces que renunciaron al certamen, asegura que estaba arreglado, debido a presuntos negocios entre Rocha y el padre de la mexicana, información que los empresarios mexicanos han desmentido.

Relacionados:
Raúl RochaMiss UniversoFátima BoschFiscalía General de la RepúblicaCelebridadesPolémicaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX