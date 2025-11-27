Dueño de Miss Universe reacciona a acusaciones que lo vinculan con tráfico de drogas, armas y combustible

El 26 de noviembre se hizo público que Raúl Rocha, copropietario de Miss Universe 2025, es investigado por la Fiscalía General de la República de México (FGR), por acusaciones de presunto tráfico de drogas, armas y combustible. El empresario aclaró su situación legal a través de un comunicado.

Rocha señaló que como lo explicó la FGR, "no existe una orden de aprehensión en su contra" porque ha demostrado que "no ha cometido delito alguno".

También aseguró que continuará cooperando con las autoridades cuando sea necesario: "Mi conducta ha estado -y seguirá estando- guiada por el respeto absoluto al Estado de Derecho y la convicción de que toda persona debe responder con transparencia ante la ley".

El presidente de Miss Universe Organization señaló que a lo largo de su trayectoria como empresario se ha "conducido con integridad y compromiso con el desarrollo económico del país".

Para finalizar el comunicado, Raúl Rocha reiteró su "compromiso con la verdad, la legalidad y con los procesos institucionales que rigen nuestra sociedad".

Raúl Rocha reacciona a investigación de la Fiscalía General de la República de México. Imagen Despierta América

Fiscalía confirma investigación en contra de Raúl Rocha

La FGR confirmó en un boletín de prensa que sí hay una investigación en curso en contra de Raúl Rocha Cantú y "se están obteniendo datos" sobre los presuntos delitos de tráfico de drogas, armas y combustible que se le imputan.

"En el caso específico de uno de los señalados, Raúl 'R', de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación", se explica.

Las autoridades también mencionaron que la situación jurídica de Rocha se conocerá cuando "elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza. Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión".

La FGR abrió una carpeta de investigación el 29 de noviembre de 2024, por un caso de delincuencia organizada y hasta el momento habría 13 personas detenidas.

La investigación en contra de Raúl Rocha sale a la luz en medio de la polémica por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, el cual está siendo puesto en duda por presunto fraude, pues Omar Harfouch, uno de los jueces que renunciaron al certamen, asegura que estaba arreglado, debido a presuntos negocios entre Rocha y el padre de la mexicana, información que los empresarios mexicanos han desmentido.