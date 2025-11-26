¿Miss Universe en crisis?: Fátima Bosch estaría por “renunciar a la corona” tras polémica

Video El triunfo de Fátima Bosch y otros escándalos en la historia de Miss Universe

Miss Universe estaría en crisis. Según reportes del periodista Jordi Martín, Fátima Bosch estaría por “renunciar a la corona” como Miss Universe 2025 tras la polémica desatada con Raúl Rocha, uno de los propietarios del certamen de belleza.

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, Omar Harfouch, jurado de Miss Universe que renunció en la recta final del certamen y que señaló a Fátima Bosch como “falsa ganadora”, supuestamente le reveló que en los próximos días habría cambios en la organización.

Según el músico, uno de los principales cambios sería la renuncia de Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, seguida de la de Fátima Bosch.

“Según Omar Harfouch, en los próximos días, viendo la magnitud que esto puede llevar al Congreso de los Estados Unidos, el mismo Raúl Rocha, me dice Omar, que podría renunciar, que esto también me lo dijo a mí directamente Raúl, ojo a lo que me dijo Raúl: ‘Jordi, de seguir así todo esto, vendo la marca y me salgo del proyecto’”, declaró el 25 de noviembre.

“Pues Omar me dice: ‘tengo información de que en los próximos días va a renunciar como presidente de Miss Universe y Fátima Bosch va a renunciar como Miss Universe 2025”, agregó.

En esta conversación, el pianista también le habría revelado a Jordi Martín que de renunciar Fátima Bosch, “la que pasaría a seguir con la corona sería Victoria, la Miss de Dinamarca que ha sido Miss Universe 2024 pasaría hasta 2026”.

El paparazzo declaró que esta situación tendría como trasfondo supuestas grabaciones que Omar Harfouch tendría en contra de Raúl Rocha, en donde, presuntamente, reconocería casos de fraude y corrupción.

“Temen que en Estados Unidos, en el Congreso, se abra una investigación porque la marca Miss Universe es norteamericana y temen que esto acabe al final en un tema jodido para Raúl Rocha que le pueda acabar pues con un problema serio”, sentenció.

Dueño de Miss Universe es investigado por supuesto tráfico de drogas, armas y combustible

Este 26 de noviembre, el diario mexicano Reforma publicó un artículo donde detalla que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Raúl Rocha por supuestamente participar en actividades ilícitas vinculadas a una red del crimen organizado en México y Guatemala.

Según el reporte, la fiscalía continúa las indagatorias porque "existen pruebas que lo relacionan con operaciones ilegales", aunque hasta el momento no se han emitido órdenes de aprehensión ni medidas cautelares en su contra.