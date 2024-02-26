Peso Pluma habría ingresado a clínica de rehabilitación: esto se sabe

Video ¿Peso Pluma ya borró a Nicki Nicole de su vida? El cantante tomó esta drástica decisión

Peso Pluma habría ingresado a una clínica de rehabilitación tras supuestamente romper su relación con Nicki Nicole y cancelar su participación en el Festival Viña del Mar, según reportes del periodista español Jordi Martin.

El paparazzo informó este lunes 26 de febrero a la revista mexicana Quién que el cantante de corridos tumbados estaría internado desde hace unos días en una clínica de rehabilitación ubicada en la carretera Chapala-Jocotepec, Jalisco.

Asimismo, el también corresponsal de El Gordo y La Flaca detalló que esta no sería la primera vez que la Doble P entraría a una clínica de rehabilitación en Jalisco, pues en 2023 ya habría ingresado al mismo lugar.

De acuerdo con Jordi Martin, Maluri o 5 Lunas de Maluri sería el lugar donde estaría internado Peso Pluma. El sitio habría filtrado fotografías de la pasada estancia del intérprete de ‘Ella baila sola’ en Facebook, las cuales habrían sido eliminadas posteriormente de las redes sociales.

Peso Pluma estaría luchando contra sus adicciones en clínica ubicada en Jalisco. Imagen Getty Images

Lo que se sabe de Peso Pluma

El pasado 22 de febrero, la oficina de prensa de Viña del Mar 2024 dio a conocer que Peso Pluma había cancelado su participación en el evento “por cuestiones personales”, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones.

Sin embargo, Viña del Mar no fue el único evento que la Doble P canceló, ya que en una última publicación de Instagram, el intérprete de 24 años informó sobre la cancelación de su gira ‘Exodo Tour’ por Latinoamérica.