Peso Pluma habría ingresado a clínica de rehabilitación: esto se sabe
El cantante de corridos tumbados estaría internado en una clínica de rehabilitación en Jalisco, según reportes del periodista Jordi Martin.
Peso Pluma habría ingresado a una clínica de rehabilitación tras supuestamente romper su relación con Nicki Nicole y cancelar su participación en el Festival Viña del Mar, según reportes del periodista español Jordi Martin.
El paparazzo informó este lunes 26 de febrero a la revista mexicana Quién que el cantante de corridos tumbados estaría internado desde hace unos días en una clínica de rehabilitación ubicada en la carretera Chapala-Jocotepec, Jalisco.
Asimismo, el también corresponsal de El Gordo y La Flaca detalló que esta no sería la primera vez que la Doble P entraría a una clínica de rehabilitación en Jalisco, pues en 2023 ya habría ingresado al mismo lugar.
De acuerdo con Jordi Martin, Maluri o 5 Lunas de Maluri sería el lugar donde estaría internado Peso Pluma. El sitio habría filtrado fotografías de la pasada estancia del intérprete de ‘Ella baila sola’ en Facebook, las cuales habrían sido eliminadas posteriormente de las redes sociales.
Lo que se sabe de Peso Pluma
El pasado 22 de febrero, la oficina de prensa de Viña del Mar 2024 dio a conocer que Peso Pluma había cancelado su participación en el evento “por cuestiones personales”, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones.
Sin embargo, Viña del Mar no fue el único evento que la Doble P canceló, ya que en una última publicación de Instagram, el intérprete de 24 años informó sobre la cancelación de su gira ‘Exodo Tour’ por Latinoamérica.
Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, reanudaría actividades en abril, pues en esta última publicación aparecen fechas correspondientes a los meses de abril a octubre de 2024. Estas fechas abarcan presentaciones en Estados Unidos y en el festival Coachella.