Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?

Video Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video

Peso Pluma y Kenia Os desataron una ola de especulaciones alrededor de ellos luego de ser captados en la Pegasus World Cup Invitational de este sábado 25 de enero en Miami.

Los cantantes fueron captados juntos y en ocasiones hasta cariñosos lo que ha despertado dudas acerca de un supuesto romance entre ellos.

PUBLICIDAD

Las fotos de Peso Pluma y Kenia Os juntos

La agencia The Grosby Group dio a conocer una foto de la pareja que se dejó ver en el evento en Hallandale Beach.

Peso Pluma apareció al lado de Kenia Os en un evento deportivo en Miami este fin de semana. Imagen The Grosby Group



Fueron fotografiados junto a otros famosos invitados a la cita hípica que suele reunir a varias celebridades entre sus asistentes.

Kenia Os y Peso Pluma han sido relacionados sentimentalmente con otras personas en las últimas semanas. Imagen The Grosby Group



Mientras tanto, el show ¡Siéntese Quien Pueda! publicó en Instagram un video en el que se ve a Peso Pluma poner la mano en la cintura de Kenia Os mientras están sentados en un área del evento.

Ese gesto cariñoso del exponente de corridos tumbados ha llamado la atención de muchos en las últimas horas pues es la primera ocasión en que se les ve públicamente de esa manera a ambos.

En julio de 2024, el mexicano lanzó un video musical llamado 'Tommy & Pamela', con una participación de Kenia Os lo que hace suponer que se habría afianzado algún tipo de relación entre ellos.

Peso Pluma fue captado posando así una de sus manos en la cintura de Kenia Os en un video compartido desde la cuenta de Instagram de ¡Siéntese Quien Pueda! Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!/Instagram y The Grosby Group



Sin embargo, ninguno reaccionó de manera inmediata a los rumores de que sostendrían un romance a raíz de su aparición en 'La Ciudad del Sol'.

¿Kenia Os olvida a Belinda?

La presencia de Kenia Os junto a Peso Pluma se suscita solo semanas después de que fue vinculada con Belinda.

Una serie de apariciones juntas y muy cariñosas por parte de ambas hicieron que muchos asumieran que entre las cantantes existía algo más que una amistad luego de haber lanzado la canción 'Jackpot', que estrenaron a finales de 2024.

Ahora muchos cuestionan que pasó realmente con Belinda. Pero además, las dudas también rondan a Peso Pluma.

PUBLICIDAD

A finales de octubre de 2024, el cantante había sido visto de la mano en París con Diana Esparragoza, quien supuestamente es nieta de Juan José Esparragoza Moreno 'El Azul', uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa.

Luego, también se llegó a rumorar que tenía él tenía un romance con la cantante Sabrina Carpenter.