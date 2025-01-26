Peso Pluma

Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?

Peso Pluma fue captado muy cariñoso con Kenia Os lo que ha desatado una ola de rumores alrededor de ellos en las últimas horas y también dudas sobre lo que pasó entre la artista y Belinda, con quien había sido ligada sentimentalmente en meses recientes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video

Peso Pluma y Kenia Os desataron una ola de especulaciones alrededor de ellos luego de ser captados en la Pegasus World Cup Invitational de este sábado 25 de enero en Miami.

Los cantantes fueron captados juntos y en ocasiones hasta cariñosos lo que ha despertado dudas acerca de un supuesto romance entre ellos.

PUBLICIDAD

Las fotos de Peso Pluma y Kenia Os juntos

La agencia The Grosby Group dio a conocer una foto de la pareja que se dejó ver en el evento en Hallandale Beach.

Peso Pluma apareció al lado de Kenia Os en un evento deportivo en Miami este fin de semana.
Peso Pluma apareció al lado de Kenia Os en un evento deportivo en Miami este fin de semana.
Imagen The Grosby Group


Fueron fotografiados junto a otros famosos invitados a la cita hípica que suele reunir a varias celebridades entre sus asistentes.

Kenia Os y Peso Pluma han sido relacionados sentimentalmente con otras personas en las últimas semanas.
Kenia Os y Peso Pluma han sido relacionados sentimentalmente con otras personas en las últimas semanas.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Peso Pluma

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco
2 mins

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco

Univision Famosos
Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante
1 mins

Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento
0:53

¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento

Univision Famosos
Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas
3:08

Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas

Univision Famosos
¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl
1:04

¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl

Univision Famosos
Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
4 mins

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas
2 mins

¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas

Univision Famosos
Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video
1:00

Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video

Univision Famosos
Hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa aparece al lado de Peso Pluma: esto pasó
1:01

Hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa aparece al lado de Peso Pluma: esto pasó

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Sabrina Carpenter son novios? Esto es lo que se sabe
1 mins

¿Peso Pluma y Sabrina Carpenter son novios? Esto es lo que se sabe

Univision Famosos


Mientras tanto, el show ¡Siéntese Quien Pueda! publicó en Instagram un video en el que se ve a Peso Pluma poner la mano en la cintura de Kenia Os mientras están sentados en un área del evento.

Ese gesto cariñoso del exponente de corridos tumbados ha llamado la atención de muchos en las últimas horas pues es la primera ocasión en que se les ve públicamente de esa manera a ambos.

En julio de 2024, el mexicano lanzó un video musical llamado 'Tommy & Pamela', con una participación de Kenia Os lo que hace suponer que se habría afianzado algún tipo de relación entre ellos.

Peso Pluma fue captado posando así una de sus manos en la cintura de Kenia Os en un video compartido desde la cuenta de Instagram de ¡Siéntese Quien Pueda!
Peso Pluma fue captado posando así una de sus manos en la cintura de Kenia Os en un video compartido desde la cuenta de Instagram de ¡Siéntese Quien Pueda!
Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!/Instagram y The Grosby Group


Sin embargo, ninguno reaccionó de manera inmediata a los rumores de que sostendrían un romance a raíz de su aparición en 'La Ciudad del Sol'.

¿Kenia Os olvida a Belinda?

La presencia de Kenia Os junto a Peso Pluma se suscita solo semanas después de que fue vinculada con Belinda.

Una serie de apariciones juntas y muy cariñosas por parte de ambas hicieron que muchos asumieran que entre las cantantes existía algo más que una amistad luego de haber lanzado la canción 'Jackpot', que estrenaron a finales de 2024.

Ahora muchos cuestionan que pasó realmente con Belinda. Pero además, las dudas también rondan a Peso Pluma.

PUBLICIDAD

A finales de octubre de 2024, el cantante había sido visto de la mano en París con Diana Esparragoza, quien supuestamente es nieta de Juan José Esparragoza Moreno 'El Azul', uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa.

Luego, también se llegó a rumorar que tenía él tenía un romance con la cantante Sabrina Carpenter.

Video ¿Peso Pluma de la mano de la nieta de un capo mexicano? Así lo captan entre rumores de romance
Relacionados:
Peso PlumaKenia OsParejasParejas de famososRomancesPolémicas de famososFamososCelebridadesBelindaBelindaPeso Pluma

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD