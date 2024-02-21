Revelan supuesto "modus operandi" de "infidelidades" de Peso Pluma a Nicki Nicole

Peso Pluma y Nicki Nicole protagonizan un escándalo que estalló el pasado 13 de febrero cuando comenzó a difundirse un video en el que el cantante aparece caminando de la mano con otra mujer en un casino de Las Vegas.

Se presume que dichas imágenes habrían sido la evidencia de una supuesta infidelidad por parte del artista mexicano hacia la cantante argentina, a quien había presentado como su novia solo una semana antes en la entrega de los Premios GRAMMY en Los Ángeles.

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", escribió Nicki Nicole en Instagram horas después de difundirse el video de Peso Pluma en 'La Ciudad del Pecado'.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", concluyó.

Sin embargo, "hay un trasfondo que merece ser contado" detrás de esa historia, reveló el periodista argentino Juan Etchegoyen de la cadena Radio Mitre.

Las supuestas "infidelidades" de Peso Pluma a Nicki Nicole

Juan Etchegoyen, quien tiene un show de radio en Mitre Live de lunes a viernes a través de las redes sociales de la cadena, aseguró que Peso Pluma supuestamente no solo le habría sido supuestamente infiel a Nicki Nicole en Las Vegas.

"A mí lo que me decían es que después de lo qué pasó, Nicki Nicole descubrió o se enteró que el cantante mexicano le habría sido infiel en varias ocasiones", aseguró al aire el locutor el pasado 16 de febrero.

"A mí me cuentan que hubo varias situaciones perversas, me ponen la palabra 'perversas' y no quiero profundizar en eso porque ya me da miedo", aseguró el comunicador.

"Esto que lo dejó expuesto no es ni más ni menos que lo que viene haciendo hace meses aparentemente en su relación con Nicki Nicole", alegó.

"Y acá viene lo fuerte: a mi me describen un modus operandi del artista Peso Pluma para serle infiel a la cantante", contó Etchegoyen.

El periodista de espectáculos comenzó a detallar las supuestas acciones que ha realizado el exponente de corridos tumbados para presuntamente engañar a su novia argentina.

"Peso Pluma habría entablado conversaciones con diferentes mujeres en las redes sociales, me comentan que reaccionaba, comentaba en privado a estas mujeres y en sus viajes artísticos supuestamente concretaba encuentros con algunas de estas chicas", dijo el presentador.

"Lo qué pasó ahora es que quedó expuesto Peso Pluma", insistió, "si esto es verdad la realidad es que a Nicki Nicole le hicieron un favor".

"A mí me cuentan de infidelidades sistemáticas de Peso Pluma casi desde el arranque del noviazgo", reiteró Juan Etchegoyen, quien no dio a conocer el origen o fuente de lo que dio a conocer al aire.

Ni Nicki Nicole ni Peso Pluma emitieron comentarios inmediatos tras los dichos del periodista.

La supuesta infidelidad en Las Vegas

Peso Pluma no salió a confirmar ni desmentir que haya sido infiel a su novia tras estallar el escándalo. De hecho, ninguno ha sido claro en que haya terminado su noviazgo.

En el comunicado que Nicki Nicole sacó en Instagram solo lo dio a entender, pero no fue explícita en decir que el romance haya finalizado.

De hecho, hay quienes especulan que esta polémica se trataría de un supuesto truco publicitario que aparentemente involucraría el lanzamiento de una canción entre ambos artistas.

Por otro lado, se ha identificado a Sonia Sahar como la supuesta mujer con la que fue captado Peso Pluma en Las Vegas.

"Se está saliendo un poco de proporción. Sí sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual", dijo la 'influencer' en un video que colgó en Instagram.

" No sé quién es ella, pero quiero pedir que paren el 'bullying' (acoso) porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo", aseguró.