¿Con quién 'engañó' Peso Pluma a Nicki Nicole? Todo lo que sabemos de Sahar Sonia

Video Sahar Sonia dice que no sabía que Peso Pluma tenía una relación: así se defendió del escándalo

Tras la polémica que se ha generado sobre la presunta infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole, se reveló la identidad de la mujer con la que el cantante fue captado de la mano en un casino después de haber estado en el Super Bowl LVIII.

Sahar Sonia subió un video para pedir que paren los ataques hacía ella, pues asegura que desconoce la vida personal del cantante de corridos tumbados.

PUBLICIDAD

"Hola a todos, mi nombre es Sahara, soy una influencer de Los Ángeles. Solo quería hablar de lo que está pasando, creo que toda esta historia se salió de control", dijo al inicio de su breve mensaje.

Sahar aseguró que no tiene intenciones de dañar a nadie y señaló que no conoce a Nicki Nicole. También pidió que paren el acoso.

"Sí sé quién es Peso Pluma, pero no estoy al tanto de las noticias en español. No conozco su vida personal o el estatus de su actual relación. No sé quien es ella, pero quiero pedirles que paren el acoso porque no es la persona que soy, no tengo malas intenciones de romper una relación ni nada por el estilo. Es lo único que quiero decir por ahora", sentenció en el video.

Sahar Sonia. Imagen Sahar Sonia/Instagram

¿Quién es Sahar Sonia?

Es una influencer que comparte su vida a través de su perfil de Instagram.

Con más de 20 mil seguidores, se describe como una "investigadora privada" en su cuenta, aunque no proporciona más detalles sobre su ocupación o a qué se dedica.

Su presencia en las redes sociales ha causado revuelo debido a su supuesta relación con el cantante Peso Pluma, quien fue captado con ella en un casino de Las Vegas tras el Super Bowl LVIII.