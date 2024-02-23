Peso Pluma cancela participación en Viña del Mar, ¿ex de Nicki Nicole lo sustituye en el festival?

Video ¿Ex de Nicki Nicole le 'tiró' una indirecta a Peso Pluma? Habló de un "traidor e infiel"

El cantante mexicano Peso Pluma canceló su participación en el Festival de Viña del Mar 2024 debido a “razones personales”, se informó en un comunicado enviado por la oficina de prensa del evento este jueves.

El intérprete de corridos tumbados ocupaba el puesto estelar y su presentación estaba programada para el 1 de marzo.

PUBLICIDAD

A la par que se informó la cancelación de Peso Pluma, el Festival de Viña del Mar anunció la participación del rapero Trueno. Aunque algunos reportes afirman que el ex de Nicki Nicole sustituirá al cantante mexicano, en realidad será María Becerra quien ocupará su lugar.

La cantante argentina, quien originalmente era la segunda intérprete que subiría al escenario, ahora llevará el puesto estelar, informó Billboard este viernes 23 de febrero.

Trueno será quien sustituya a María Becerra como el segundo acto en el famoso festival musical.

Trueno fue novio de Nicki Nicole, como Peso Pluma

La cancelación de Peso Pluma e inclusión de Trueno en el Festival de Viña del Mar ha dado de qué hablar, pues Nicki Nicole ha estado relacionada sentimentalmente con ambos cantantes.

Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, es un rapero y freestyler argentino de 21 años. El cantante inició una relación amorosa con Nicki Nicole desde mayo de 2020, según dejaron ver con sus publicaciones juntos en redes sociales.

A los tres meses de iniciar su noviazgo, Nicki Nicole y Trueno se comprometieron. "Es una locura. No sabía si era tan real. No es una joda estar comprometidos. Es un paso supergrande. Somos muy chicos. Pero él me dijo que era en serio. Nuestro amor es superintenso", dijo la cantante argentina en entrevista con el streamer español Ibai LLanos, en junio de 2021.

Pero la boda nunca ocurrió. Desde finales de 2022, después de dos años de noviazgo, ambos comenzaron a dar señales de que su amor había terminado: su interacción en redes sociales paró y dejaron de tener apariciones públicas juntos.

PUBLICIDAD

Su ruptura pareció confirmarse en febrero del siguiente año, cuando ambos se presentaron en el Festival Villa María 2023 y la Fiesta de la Confluencia, en Argentina. Nicki Nicole y Trueno y no se "cruzaron" ni cantaron a dúo el tema que interpretaban juntos, informó el diario VíaPaís.

La historia de amor de Nicki Nicole y Peso Pluma

A Nicki Nicole y Peso Pluma los unió primero la música. En marzo de 2022, el cantante de corridos tumbados y la rapera se juntaron para interpretar el remix de la canción 'Por las noches', lo que los hizo coindicir varias veces en el escenario.

En agosto del año siguiente, la relación pareció dar un giro de lo profesional a lo amoroso. Nicki Nicole se dejó ver en una foto, que publicó en sus historias de Instagram, con un enorme ramo de flores y el mensaje: "Feliz cumple para mí. Alguien me hizo un altar de cumpleaños". A lo que Peso Pluma respondió, compartiendo la misma imagen, "¡Feliz cumpleaños, bebé!".

Esta aparente confirmación de romance se puso en duda dos meses después. La rapera argentina fue cuestionada sobre la relación que mantenía con Peso Pluma en el popular show Molusco TV, y su respuesta causó revuelo y burlas para el mexicano en redes sociales.

" Imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Es como que es normal, ¿entendés? No estoy diciendo que seas un perro, Hassan", dijo entre risas.

Aunque en ese momento la cantante aclaró que solo eran "superamigos", Nicki Nicole confirmó su relación con Peso Pluma besándolo en la boca durante su presentación en el Pepsi Center de la Ciudad de México el 2 de noviembre de 2023. Desde aquel momento, ambos se dejaron ver sonrientes como pareja en más de una ocasión.

PUBLICIDAD

Pero la calma duró poco y actualmente la polémica los rodea. El cantante ha sido acusado de infidelidad después de ser captado de la mano con una mujer, que presuntamente es Sahar Sonia, el domingo 11 de febrero.

Nicki Nicole afirmó el pasado 13 de febrero en Instagram que “con mucho dolor" se enteró "de la misma forma que ustedes", con lo que pareció confirmar un engaño de su novio, al tiempo que borró las fotos donde posaba con él en redes sociales.