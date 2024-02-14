¿Peso Pluma fue infiel a Nicki Nicole o es truco publicitario?: las bases de las sospechas

Peso Pluma y Nicki Nicole se encuentran en medio de la polémica luego de que trascendiera que presuntamente él le fue infiel, por lo que su relación habría terminado.

La rapera pareció confirmar que la estrella de corridos tumbados la engañó e incluso dio a entender que, por esa razón, puso fin a su romance.

Sin embargo, ciertas informaciones provocaron que tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación comenzara a especularse que este escándalo sería sólo un truco publicitario de los artistas.

Peso Pluma presuntamente le fue infiel a Nicki Nicole

La controversia comenzó luego de que, este 13 de febrero, se viralizara un video en el que Peso Pluma aparece tomado de la mano de una mujer mientras caminan al interior de un casino en Las Vegas.

Presuntamente, el encuentro se dio después de que ‘La Doble P’ acudiera a una fiesta con el DJ Alec Monopoly posterior al Super Bowl LVIII, efectuado el domingo 11 de febrero.

En medio del revuelo por dicha situación, Nicki Nicole encendió las alarmas al eliminar de su cuenta en la red social las imágenes en las que salía con su famoso novio.

Horas más tarde, ella publicó un texto en sus historias con el que aparentemente corroboró que el intérprete de ‘Bye’ la traicionó.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, escribió.

Nicki Nicole lanzó este mensaje. Imagen Nicki Nicole/Instagram

Ante la controversia, finalmente la ‘influencer’ Sahar Sonia, señalada como la persona con la que captaron al cantautor en la llamada ‘Ciudad del pecado’ según El Universal, rompió el silencio.

“No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos lados en una historia”, sentenció mediante la plataforma digital.

¿Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron o buscan publicidad?

El mensaje de Sahar Sonia generó que comenzara a sospecharse que Peso Pluma y Nicki Nicole únicamente habrían fraguado lo de la supuesta infidelidad y el fin de su idilio para atraer la atención.

La razón sería que próximamente ellos lanzarán el tema que grabaron en colaboración y el revuelo en torno a su vida amorosa les serviría para promocionarla.

La pareja reveló en entrevista con Entertainment Tonight, a su paso por la alfombra roja de los Premios GRAMMY el 4 de febrero: “Hicimos una canción juntos”.

Además, la argentina no afirmó en su mensaje de forma explícita haber concluido su noviazgo con Peso Pluma, es más, ni siquiera lo mencionó directamente.

Si bien ella ya dejó de seguir en Instagram al representante del género regional mexicano, él aún la mantiene en sus contactos y conserva en su ‘feed’ las postales en las que están felices y besándose.

Por otro lado, este viernes 16 de febrero, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de la estrella, estrenará ‘A tu manera’, un dueto con Junior H, la cual promueve justo ahora en redes sociales.

Hasta el momento, él no se ha pronunciado acerca de su supuesta infidelidad hacia Nicki Nicole, quien asimismo es señalada de haberlo engañado antes, esto debido a que El Gordo y La Flaca la captó aparentemente tomando la mano de su mánager, Matt Santoro.