Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Video Kanye West así reacciona tras supuestamente ser echado de los GRAMMY por vestido de su pareja

La edición 67 de los Premios GRAMMY se lleva a cabo este domingo 2 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles y la alegría se sintió desde la alfombra roja.

Shakira: de 'cumple'

Shakira llegó a los GRAMMY el mismo día en que celebró su cumpleaños 48 este 2 de febrero.

"Es un regalo para mí", le dijo a la cadena E!.

Curiosamente, hace 5 años ella estuvo también en su cumpleaños actuando en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl junto a JLo.

Shakira. Imagen Getty Images

Peso Pluma presume nuevo look

El cantante mexicano Peso Pluma sorprendió con un nuevo look en la alfombra roja de la celebración.

Al artista se le vio con un corte de cabello estilo 'fade' y reflejos rubios. También destacó por el fleco.

Peso Pluma. Imagen Getty Images

Taylor Swift: enseña pierna

La exitosa cantante llegó de rojo y presumiendo sus piernas mientras caminó por la 'red carpet'.

Según E!, se trató del color del equipo de la NFL, los Kansas City Chiefs, del que es parte su novio Travis Kelce. Es un vestido Vivienne Westwood.

Taylor Swift. Imagen Getty Images

Lady Gaga: gótica

Lady Gaga llegó con este atuendo estilo gótico, con un corsé que marcó su cuerpo y que lució con un collar de Tiffany & Co.

Al igual que Taylor Swift, ella recurrió a la diseñadora Vivienne Westwood.

Lady Gaga. Imagen Getty Images

Chiquis deslumbra

La cantante de regional mexicano lució un elegante look en esta importante cita.

Chiquis recurrió a Richard A. López, un reconocido director creativo y ‘fashion stylist’, quien le ayudó con su imagen de este fin de semana.

Chiquis. Imagen Getty Images

J Balvin: de 'total look'

J Balvin llegó envuelto en una capa que fue parte de un 'total look' de Dior, según contó a la cadena E!.

También compartió que "siempre ha sido un sueño" para él hacer algo profesional referente a la moda.

J Balvin. Imagen Getty Images

Jessi Uribe: con sabor colombiano

Jessi Uribe llevó los sonidos de la música popular colombiana a los GRAMMY 2025 gracias a su álbum 'De Lejitos'

Logró la nominación en Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano), siendo el primer artista sin raíces mexicanas en estar en esa categoría.

Jessi Uribe. Imagen Getty Images

Markos D1: con serpiente al cuello

El DJ Markos D1 llegó con este peculiar atuendo en donde destacó con la brillante serpiente que traía al cuello.

En 2022, a él se le relacionó sentimentlamente con la vedette Lyn May, aunque él negó el romance.

Markos D1. Imagen Getty Images

Mon Laferte: de amarillo

La cantante y compositora chilenomexicana fue captada con una pieza de collor amarillo y con un peinado que hizo recordar la época dorada de Hollywood.

Mon Laferte. Imagen Getty Images

Kanye West y Bianca Censori: ¿al desnudo?

Bianca Censori llegó con un polémico atuendo estilo 'nude' que dejó ver de más ante todos junto con su pareja Kanye West.

Es una manera en que ella frecuentemente aparece públicamente y que le ha ganado duras críticas.

Bianca Censori y Kanye West. Imagen Getty Images

Cardi B: brillante

La rapera llegó con un vestido Roberto Cavalli hecho a la medida, de corte sirena, de color brillante cuyo final era una cola de plumas.

Ella consiguió la nominación en Mejor Interpretación de Rap por 'Enough (Miami)'.

Cardi B. Imagen Getty Images

Miley Miley Cyrus: presume figura

Miley Cyrus arribó con un vestido 'halter' de cuero recortado en negro con el que mostró sus trabajados abdominales.

El cabello lo mostró lacio con un flequillo muy llamativo y se completó el look con joyería de Tiffany & Co.

Miley Cyrus. Imagen Getty Images

Olivia Rodrigo: 'vintage'

Olivia Rodrigo recurrió a un estilo 'vintage' con un vestido que hizo recordar los finales de la década de 1990 y los principios de la de los 2000.

Se trata de una pieza Versace, según la cadena E!.

Olivia Rodrigo. Imagen Getty Images

Cynthia Erivo: como "alienígena"

La actriz nominada en la próxima entrega del Oscar por su actuación en 'Wicked' llegó al GRAMMY con un look que ella describió como si fuera una "alienígena".

Además, contó que le tomó "5 horas" preparar sus características uñas.

Cynthia Erivo. Imagen Getty Images

Paris Hilton: reaparece

Luego de perder la casa que tenía en Malibú debido a los voraces incendios de Los Ángeles en semanas recientes, Paris Hilton reapareció en una 'red carpet'.

Lo hizo también anunciando que ya prepara un tercer álbum.

Paris Hilton. Imagen AP

Sabrina Carpenter: de plumas y perlas

La cantante, quien logró seis nominaciones, arribó con un vestido azul celeste con plumas y perlas.

Muchos la consideraron como una de las mejor vestidas de la noche.

Sabrina Carpenter. Imagen Getty Images

Poppy: estilo 'muñeca'

La cantante Poppy llegó con este atuendo que a algunos recordó a un estilo como de una muñeca.

Ella logró una nominación en la categoría Mejor Interpretación Metal por 'Suffocate'.

Poppy. Imagen Getty Images

Sierra Ferrell: vuelta al pasado

La cantautora estadounidense de Virginia Occidental, que mezcla en su música estilos como el folk, bluegrass, jazz y hasta sonidos latinos, arribó así a la gala.

Haciendo gala de su estilo ecléctico, su atuendo pareció dar un vistazo a los vestidos y ‘outfits’ de varios siglos atrás e incluso pareció evocar una novia sin miedo a la moda.

Sierra Ferrell. Imagen Getty Images

Jaden Smith: con castillo en la cabeza

El hijo de 26 años de Will y Jada Pinkett Smith usó un elegante traje oscuro, pero llamó la atención que lo hizo con un peculiar accesorio en la cabeza.

Se trató de una especie de maqueta de un castillo a juego con el color de su atuendo.

Jaden Smith. Imagen Getty Images