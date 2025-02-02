Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
La fiesta de la edición 67 de los Premios GRAMMY inició desde temprano con un desfile de estrellas por la alfombra roja en donde algunos latinos le dieron un toque especial a la celebración junto a otras estrellas como Taylor Swift, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Cardi B y más.
La edición 67 de los Premios GRAMMY se lleva a cabo este domingo 2 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles y la alegría se sintió desde la alfombra roja.
Shakira: de 'cumple'
Shakira llegó a los GRAMMY el mismo día en que celebró su cumpleaños 48 este 2 de febrero.
"Es un regalo para mí", le dijo a la cadena E!.
Curiosamente, hace 5 años ella estuvo también en su cumpleaños actuando en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl junto a JLo.
Peso Pluma presume nuevo look
El cantante mexicano Peso Pluma sorprendió con un nuevo look en la alfombra roja de la celebración.
Al artista se le vio con un corte de cabello estilo 'fade' y reflejos rubios. También destacó por el fleco.
Taylor Swift: enseña pierna
La exitosa cantante llegó de rojo y presumiendo sus piernas mientras caminó por la 'red carpet'.
Según E!, se trató del color del equipo de la NFL, los Kansas City Chiefs, del que es parte su novio Travis Kelce. Es un vestido Vivienne Westwood.
Lady Gaga: gótica
Lady Gaga llegó con este atuendo estilo gótico, con un corsé que marcó su cuerpo y que lució con un collar de Tiffany & Co.
Al igual que Taylor Swift, ella recurrió a la diseñadora Vivienne Westwood.
Chiquis deslumbra
La cantante de regional mexicano lució un elegante look en esta importante cita.
Chiquis recurrió a Richard A. López, un reconocido director creativo y ‘fashion stylist’, quien le ayudó con su imagen de este fin de semana.
J Balvin: de 'total look'
J Balvin llegó envuelto en una capa que fue parte de un 'total look' de Dior, según contó a la cadena E!.
También compartió que "siempre ha sido un sueño" para él hacer algo profesional referente a la moda.
Jessi Uribe: con sabor colombiano
Jessi Uribe llevó los sonidos de la música popular colombiana a los GRAMMY 2025 gracias a su álbum 'De Lejitos'
Logró la nominación en Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano), siendo el primer artista sin raíces mexicanas en estar en esa categoría.
Markos D1: con serpiente al cuello
El DJ Markos D1 llegó con este peculiar atuendo en donde destacó con la brillante serpiente que traía al cuello.
En 2022, a él se le relacionó sentimentlamente con la vedette Lyn May, aunque él negó el romance.
Mon Laferte: de amarillo
La cantante y compositora chilenomexicana fue captada con una pieza de collor amarillo y con un peinado que hizo recordar la época dorada de Hollywood.
Kanye West y Bianca Censori: ¿al desnudo?
Bianca Censori llegó con un polémico atuendo estilo 'nude' que dejó ver de más ante todos junto con su pareja Kanye West.
Es una manera en que ella frecuentemente aparece públicamente y que le ha ganado duras críticas.
Cardi B: brillante
La rapera llegó con un vestido Roberto Cavalli hecho a la medida, de corte sirena, de color brillante cuyo final era una cola de plumas.
Ella consiguió la nominación en Mejor Interpretación de Rap por 'Enough (Miami)'.
Miley Miley Cyrus: presume figura
Miley Cyrus arribó con un vestido 'halter' de cuero recortado en negro con el que mostró sus trabajados abdominales.
El cabello lo mostró lacio con un flequillo muy llamativo y se completó el look con joyería de Tiffany & Co.
Olivia Rodrigo: 'vintage'
Olivia Rodrigo recurrió a un estilo 'vintage' con un vestido que hizo recordar los finales de la década de 1990 y los principios de la de los 2000.
Se trata de una pieza Versace, según la cadena E!.
Cynthia Erivo: como "alienígena"
La actriz nominada en la próxima entrega del Oscar por su actuación en 'Wicked' llegó al GRAMMY con un look que ella describió como si fuera una "alienígena".
Además, contó que le tomó "5 horas" preparar sus características uñas.
Paris Hilton: reaparece
Luego de perder la casa que tenía en Malibú debido a los voraces incendios de Los Ángeles en semanas recientes, Paris Hilton reapareció en una 'red carpet'.
Lo hizo también anunciando que ya prepara un tercer álbum.
Sabrina Carpenter: de plumas y perlas
La cantante, quien logró seis nominaciones, arribó con un vestido azul celeste con plumas y perlas.
Muchos la consideraron como una de las mejor vestidas de la noche.
Poppy: estilo 'muñeca'
La cantante Poppy llegó con este atuendo que a algunos recordó a un estilo como de una muñeca.
Ella logró una nominación en la categoría Mejor Interpretación Metal por 'Suffocate'.
Sierra Ferrell: vuelta al pasado
La cantautora estadounidense de Virginia Occidental, que mezcla en su música estilos como el folk, bluegrass, jazz y hasta sonidos latinos, arribó así a la gala.
Haciendo gala de su estilo ecléctico, su atuendo pareció dar un vistazo a los vestidos y ‘outfits’ de varios siglos atrás e incluso pareció evocar una novia sin miedo a la moda.
Jaden Smith: con castillo en la cabeza
El hijo de 26 años de Will y Jada Pinkett Smith usó un elegante traje oscuro, pero llamó la atención que lo hizo con un peculiar accesorio en la cabeza.
Se trató de una especie de maqueta de un castillo a juego con el color de su atuendo.
