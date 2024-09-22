¿Ex de Peso Pluma confirma infidelidad? Los mensajes en los que hasta pide que devuelva a su perrito

La modelo Hanna Howell, quien mantuvo una fugaz relación amorosa con Peso Pluma, lanzó este fin de semana una serie de mensajes en redes sociales que han generado polémica.

En ellos pareciera haber confirmado cómo y cuándo sucedió una presunta infidelidad por parte del joven cantante.

¿Qué dijo Hanna Howell contra Peso Pluma?

De acuerdo con ¡Siéntese Quien Pueda!, quien este sábado 21 de septiembre recuperó en Instagram los mensajes de la modelo, en uno de ellos da a entender que Peso Pluma presuntamente le fue infiel el día de su cumpleaños.

" Llevar a una chica cualquiera a mi fiesta de cumpleaños planeada a las Islas de Turcos y Caicos en mi put.. fin de semana de cumpleaños", escribió la joven, quien además lanzó una advertencia.

"Estoy muy cerca de contarlo todo", amenazó, sin mencionar el nombre del afamado cantante de 25 años.

Este es uno de los mensajes que Hanna Howell habría publicado en redes sociales ventilando una presunta infidelidad por parte de Peso Pluma cuando hicieron un viaje a Islas Turcos y Caicos. Imagen The Grosby Group y ¡Siéntese Quien Pueda!/Instagram



En otro, le habría exigido que le regrese a su mascota: "Devuélveme al perro que tú mismo me regalaste", exhibió junto a una foto del can.

" Ni siquiera le cuidas ni le prestas atención, pero te niegas a dármelo para demostrar que tienes el poder", continuó.

Sin mencionar el nombre de Peso Pluma en sus mensajes, Hanna Howell también le habría exigido que le regrese un cachorro que él le regaló. Imagen The Grosby Group y ¡Siéntese Quien Pueda!/Instagram



Peso Pluma no reaccionó en redes sociales de manera inmediata a los mensajes de la modelo.

Desde julio pasado, el exponente de corridos tumbados comenzó a ser visto con Hanna Howell. Ya en agosto, se dejó ver más cariñoso con ella dejando en evidencia que entre ellos aparentemente existía algo más que una amistad.

Fue a partir del 12 de septiembre en que ella emitió una serie de mensajes en los que ventilaba que habían terminado y no precisamente en los mejores términos, algo que habría confirmado este fin de semana exponiendo más detalles de la presunta infidelidad por parte de él.