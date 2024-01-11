Participación de Peso Pluma en Viña del Mar peligra: afirman que hace apología al narco

Video Declaran a Peso Pluma "El hombre más fiel del mundo": Anitta le perreó con todo y él ni volteó

La participación del cantante mexicano Peso Pluma en el próximo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ha generado una gran polémica en Chile, con distintos sectores acusándole de "promover la narcocultura" y pidiendo suspender el concierto.

De acuerdo con un recuento de agencia EFE, la controversia comenzó el lunes 8 de enero cuando el sociólogo y académico chileno, Alberto Mayol, señaló en una columna de opinión de Radio Bíobío que Peso Pluma "elogia épicamente la vida narco" en sus canciones, "se refiere a los lujos que procura el narco" y "alude a relaciones sexuales basadas en el dinero que el narco permite".

PUBLICIDAD

Mayol cuestionó también a la Televisión Nacional de Chile (TVN), que organiza y retransmite el festival junto a Canal 13 y la Municipalidad de Viña del Mar, y dijo que el show del que llamó "artista pronarco" "ocurrirá con el alto patrocinio de la República de Chile".

Tras la columna, el concejal villamarino René Lues envió el martes 9 una carta a la alcaldesa de la localidad costera, Macarena Ripamonti, pidiendo la suspensión del show previsto para el 1 de marzo en el cierre del certamen, uno de los principales y más longevos escenarios de la música latinoamericana y cuya primera edición tuvo lugar en 1960.

"No es adecuado utilizar canales, recursos y espacios públicos para promover este género de música y las canciones ligadas al narco. Como sociedad, no debemos romantizar figuras delictivas con su dramático historial de violencia y sangre", dijo Lues en la misiva.

¿Peso Pluma se presentará en Viña del Mar?

El presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, confirmó que se encuentra en conversaciones con el director ejecutivo del canal, Alfredo Ramírez, "para examinar detenidamente la presencia del cantante en la próxima edición del festival", según declaró a Radio Bíobío.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se mostró preocupada "como gobierno y como autoridades comprometidas con la seguridad" por el auge "de canciones que promueven la cultura narco" y el machismo.

"Muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismos", añadió Tohá.

La participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar podría ser cancelada. Imagen Festival Viña del Mar/Instagram

¿De qué hablan las canciones de Peso Pluma?

De 24 años, Hassan Emilio Kabande Laija es un cantante de reguetón, trap latino y corridos tumbaos, cuya fama se ha disparado en los últimos años, principalmente entre los jóvenes.

PUBLICIDAD

En sus letras habla de amor, poder y riqueza, pero también hace referencia a drogas como el 'tusi' ('No ocupan flores, solo un polvo que es rosa') y a reconocidos narcotraficantes, como el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán ('Soy de la gente del Chapo Guzmán').