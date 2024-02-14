Supuesta acompañante de Peso Pluma reacciona tras presunta infidelidad del cantante a Nicki Nicole

La supuesta mujer misteriosa que fue captada con Peso Pluma paseando de la mano en un casino después de haber estado en el Super Bowl LVIII rompió el silencio tras el escándalo que se ha desatado a raíz de la difusión de dichas imágenes.

El video, que mostraría una presunta infidelidad por parte del cantante mexicano hacia su novia Nicki Nicole y que fue mostrado en Despierta América este martes 13 de febrero, habría provocado la ruptura de la pareja de artistas.

Los cantantes presumieron juntos su amor apenas el pasado 4 de febrero en la entrega de los Premios GRAMMY en Los Ángeles. Pero, ¿quién es la mujer que acompañó a Peso Pluma en Las Vegas?

Revelan identidad de supuesta mujer que estaba con Peso Pluma

De acuerdo con medios como Milenio y El Universal y algunos usuarios de redes sociales, la misteriosa mujer supuestamente se llama Sahar Sonia.

En Instagram existe un perfil verificado bajo ese nombre y se trata de una 'influencer' que ya superaba los 40 mil seguidores.

Según los datos que existen en ese perfil, la mujer tiene una cuenta de Only Fans, una plataforma en donde habitualmente algunos muestran contenido sexualmente explícito a cambio del pago de una suscripción.

Este es el perfil de Instagram de Sahar Sonia, la presunta supuesta acompañante de Peso Pluma en Las Vegas. Imagen Sahar Sonia/Instagram



De acuerdo con las fotos que tiene publicadas Sahar Sonia, hay detalles que coinciden con la fisonomía de la mujer que sale en el polémico video acompañando a Peso Pluma.

Sahar Sonia tiene el cabello largo, de color oscuro y en algunas fotos porta un bolso blanco Chanel que se asemeja al que la acompañante traía mientras caminaba con el exponente de corridos tumbados.

En algunas fotos, Sahar Sonia aparece con un bolso que se asemeja al que trae la mujer que sale con Peso Pluma en un casino en Las Vegas. Imagen Sahar Sonia/Instagram

¿Qué dijo la acompañante de Peso Pluma tras el escándalo?

Solo unas horas después de que el video de Peso Pluma paseando de la mano supuestamente con Sahar Sonia fuera difundido en medios y redes sociales, la mujer reaccionó con un sorpresivo mensaje a través de sus historias de Instagram.

"No crean todo lo que escuchan en los medios", escribió tras darse a conocer la presunta infidelidad del cantante.

"Siempre hay dos lados en una historia", finalizó en el texto que colgó en inglés.

Este es el mensaje que publicó Sahar Sonia tras el escándalo con Peso Pluma y Nicki Nicole. Imagen Sahar Sonia/Instagram



La declaración de la 'influencer' también se suscitó poco tiempo después del mensaje que Nicki Nicole compartió en redes sociales en donde expuso que "el respeto es parte necesaria del amor", que "lo que se ama, se respeta" y "lo que se respeta, se cuida".

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", afirmó la cantante argentina tras la filtración de las imágenes de su novio presuntamente junto a Sahar Sonia.

Nicki Nicole lanzó este mensaje en Instagram. Imagen Nicki Nicole/Instagram

¿Infidelidad o truco publicitario?

Algunos medios y usuarios en redes sociales especulan que el actual escándalo que protagonizan Peso Pluma y Nicki Nicole se trataría de un truco publicitario.

Parte de las sospechas surgen a raíz de la declaración de Sahar Sonia y también del comunicado que emitió la cantante en donde en ninguna parte del texto confirma de manera explícita que haya terminado la relación amorosa con Peso Pluma.

De hecho, ni siquiera lo menciona a él y solo da a entender que dió por finalizado el noviazgo, pero sin ser del todo clara. Algunos afirman que gran parte del texto que ella compartió sería supuestamente parte de la letra de una canción.

Por otro lado, Peso Pluma no emitió comentarios inmediatos luego de que este escándalo tomara dimensiones mediáticas.

Una de las principales hipótesis que existen respecto al supuesto truco publicitario es que Peso Pluma y Nicki Nicole estarían lanzando una canción a dueto en los próximos días.

De hecho, él mismo lo adelantó en una entrevista que concedió a Entertainment Tonight en la alfombra roja de los pasados Premios GRAMMY en donde apareció junto a Nicki Nicole, a quien presentó como su "novia".

Cuando se le preguntó con quien ansiaba grabar una colaboración, su respuesta fue contundente: "Con la persona que está mi lado".

"Hicimos una canción juntos", reveló sin ahondar en mayores detalles.

Se especula que ese sencillo sería lanzado este próximo viernes 16 de febrero, lo que ha suscitado dudas entre algunos respecto a la presunta infidelidad por parte de él.