¿Cerrando ciclos? Peso Pluma aparece irreconocible con cambio de look

Peso Pluma cambió de forma radical su look y la razón no fue para menos pues tras una larga lista de escándalos, La Doble P está de regreso en la escena pública pero con nueva música.

Peso Pluma presume nuevo look

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, dejó atrás la polémica que lo envolvió el pasado 13 de febrero cuando salió a la luz una supuesta infidelidad a su entonces pareja, la también cantante argentina Nicki Nicole.

El pasado 21 de marzo compartió en su cuanta oficial de Instagram una serie de imágenes que dejaban al descubierto un poco de lo que se podría ver en el videoclip de su nuevo sencillo ‘LA PEOPLE II’.

El tema se estrenó en diferentes plataformas de música y video y muestra la colaboración del mexicano con Tito Double P y Joel De La P.

Hassan protagoniza el video presumiendo su característico corte de cabello, pero con un tono que pareciera incluso azulado, mismo que también lleva en las cejas.

Peso Pluma presume cambio de look. Imagen Peso Pluma/Instagram

Sin embargo, en la trama del video lo hacen lucir como una persona de mayor edad por lo que el tono del cabello tendría la intención de emular al de las canas.

El cambio de look fue tema de conversación entre sus más de 13 millones de seguidores en Instagram que se enfrascaron en un debate sobre si le queda bien o mal el color de cabello al ganador del Premio Grammy al Mejor Álbum Regional.

Peso Pluma grabó video en la Ciudad de México

Fue el pasado 14 de marzo cuando la presencia de Peso Pluma en la Ciudad de México fue reportada a través de diferentes usuarios en redes sociales.