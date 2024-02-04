Peso Pluma

Peso Pluma gana su primer GRAMMY a Mejor Álbum de Música Mexicana y así reacciona

Peso Pluma destacó entre los artistas hispanos en llevarse un GRAMMY este domingo 4 de febrero en Los Ángeles. Se trata de su primer gramófono estadounidense para el joven mexicano de 24 años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision y EFE
Video Así lucía Peso Pluma cuando trabajaba en un restaurante: su imagen antes de la fama

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma recibió este domingo 4 de febrero su primer GRAMMY estadounidense a Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejano) por su disco 'Génesis'.

Peso Pluma reacciona a su primer GRAMMY

PUBLICIDAD

Aunque Peso Pluma no acudió a recoger su galardón, que también contemplaba a exponentes de la música texana, el mexicano sí reaccionó a través de redes sociales.

" Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música. Hoy se cumplió un sueño no solo mío si no de un equipo entero", escribió.

" Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya. Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un GRAMMY ", publicó poco después la estrella de los corridos tumbados en la red social X.

Más sobre Peso Pluma

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
4 mins

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Univision Famosos
Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?
2 mins

Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?

Univision Famosos
¿Ex de Peso Pluma confirma infidelidad? Los mensajes en los que hasta pide que devuelva a su perrito
2 mins

¿Ex de Peso Pluma confirma infidelidad? Los mensajes en los que hasta pide que devuelva a su perrito

Univision Famosos
¿Cerrando ciclos? Peso Pluma aparece irreconocible con cambio de look
2 mins

¿Cerrando ciclos? Peso Pluma aparece irreconocible con cambio de look

Univision Famosos
Peso Pluma habría ingresado a clínica de rehabilitación: esto se sabe
1 mins

Peso Pluma habría ingresado a clínica de rehabilitación: esto se sabe

Univision Famosos
Revelan supuesto "modus operandi" de "infidelidades" de Peso Pluma a Nicki Nicole
3 mins

Revelan supuesto "modus operandi" de "infidelidades" de Peso Pluma a Nicki Nicole

Univision Famosos
¿Con quién 'engañó' Peso Pluma a Nicki Nicole? Todo lo que sabemos de Sahar Sonia
2 mins

¿Con quién 'engañó' Peso Pluma a Nicki Nicole? Todo lo que sabemos de Sahar Sonia

Univision Famosos
Supuesta acompañante de Peso Pluma reacciona tras presunta infidelidad del cantante a Nicki Nicole
4 mins

Supuesta acompañante de Peso Pluma reacciona tras presunta infidelidad del cantante a Nicki Nicole

Univision Famosos
Participación de Peso Pluma en Viña del Mar peligra: afirman que hace apología al narco
2 mins

Participación de Peso Pluma en Viña del Mar peligra: afirman que hace apología al narco

Univision Famosos
Eleazar Gómez estaría esperando un hijo con la ex de Peso Pluma
2 mins

Eleazar Gómez estaría esperando un hijo con la ex de Peso Pluma

Univision Famosos

El premio de Peso Pluma fue presentado durante la bautizada Premiere de los GRAMMY, una gala previa al evento principal que se celebra este domingo por la noche en el Crpyto.com Arena de Los Ángeles.

En la premiere se entregaron la mayoría de premios en los apartados destinados a la música latina.

El joven intérprete sí desfiló por la alfombra roja previa a la gala principal de la mano de su novia Nicki Nicole y dijo estar muy "emocionado" de haber ganado en la ceremonia previa. Adelantó que habrá más música por venir de parte de él.

Peso Pluma desfiló por la 'red carpet' de la mano de su novia Nicki Nicole.
Peso Pluma desfiló por la 'red carpet' de la mano de su novia Nicki Nicole.
Imagen Getty Images


En el apartado de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo se produjo un empate entre Natalia Lafourcade ('De Todas Las Flores') y Juanes ('Vida Cotidiana').

" Gracias a mi familia, a la madre Tierra y a la música. Cada vacío, cada persona rota puede ser curada con el poder de la música", exclamó la ganadora de cuatro premios GRAMMY estadounidenses tras este reconocimiento.

"Seguiré llevando mi inspiración a la música. ¡Mamá, papá, váaaamonos!", dijo.

PUBLICIDAD

Mientras que el colombiano, que tiene el mismo número de gramófonos, no pudo asistir a la ceremonia y su premio fue recogido por sus compañeros de equipo.

Asimismo, la cantautora y guitarrista guatemalteca Gaby Moreno, que había sido ovacionada minutos antes con una actuación en la pregala, venció en el apartado de Mejor Álbum de Pop Latino con 'X Mí (Vol. 1)'.

" Muchas gracias a mi madre y a mi hermana por venir desde Guatemala aquí solo para verme", mencionó.

"Este es un álbum acústico conformado por canciones que han significado mucho para mí de otros proyectos [...] Se lo quiero dedicar a toda mi gente en Guatemala".

Video ¿Peso Pluma es hijo de Valentín Elizalde? Mamá del cantante habla sobre esta teoría
Relacionados:
Peso PlumaGrammyPremios GRAMMY 2024MúsicaRegional MexicanoFamososCelebridadesPeso Pluma

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD