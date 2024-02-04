Peso Pluma gana su primer GRAMMY a Mejor Álbum de Música Mexicana y así reacciona

Video Así lucía Peso Pluma cuando trabajaba en un restaurante: su imagen antes de la fama

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma recibió este domingo 4 de febrero su primer GRAMMY estadounidense a Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejano) por su disco 'Génesis'.

Peso Pluma reacciona a su primer GRAMMY

Aunque Peso Pluma no acudió a recoger su galardón, que también contemplaba a exponentes de la música texana, el mexicano sí reaccionó a través de redes sociales.

" Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música. Hoy se cumplió un sueño no solo mío si no de un equipo entero", escribió.

" Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya. Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un GRAMMY ", publicó poco después la estrella de los corridos tumbados en la red social X.

El premio de Peso Pluma fue presentado durante la bautizada Premiere de los GRAMMY, una gala previa al evento principal que se celebra este domingo por la noche en el Crpyto.com Arena de Los Ángeles.

En la premiere se entregaron la mayoría de premios en los apartados destinados a la música latina.

El joven intérprete sí desfiló por la alfombra roja previa a la gala principal de la mano de su novia Nicki Nicole y dijo estar muy "emocionado" de haber ganado en la ceremonia previa. Adelantó que habrá más música por venir de parte de él.

Peso Pluma desfiló por la 'red carpet' de la mano de su novia Nicki Nicole. Imagen Getty Images



En el apartado de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo se produjo un empate entre Natalia Lafourcade ('De Todas Las Flores') y Juanes ('Vida Cotidiana').

" Gracias a mi familia, a la madre Tierra y a la música. Cada vacío, cada persona rota puede ser curada con el poder de la música", exclamó la ganadora de cuatro premios GRAMMY estadounidenses tras este reconocimiento.

"Seguiré llevando mi inspiración a la música. ¡Mamá, papá, váaaamonos!", dijo.

Mientras que el colombiano, que tiene el mismo número de gramófonos, no pudo asistir a la ceremonia y su premio fue recogido por sus compañeros de equipo.

Asimismo, la cantautora y guitarrista guatemalteca Gaby Moreno, que había sido ovacionada minutos antes con una actuación en la pregala, venció en el apartado de Mejor Álbum de Pop Latino con 'X Mí (Vol. 1)'.

" Muchas gracias a mi madre y a mi hermana por venir desde Guatemala aquí solo para verme", mencionó.

"Este es un álbum acústico conformado por canciones que han significado mucho para mí de otros proyectos [...] Se lo quiero dedicar a toda mi gente en Guatemala".