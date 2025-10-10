Muertes

Andrea Legarreta y Galilea Montijo lloran asesinato de Fede Dorcaz: estaba por integrarse al show

Las presentadoras anunciaron el asesinato del cantante Fede Dorcaz, quien pronto participaría en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Así lo despidieron.

Video Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza no pudieron contener las lágrimas al anunciar la muerte del cantante Fede Dorcaz, quien fue asesinado a los 29 años el pasado 9 de octubre en la Ciudad de México.

"Tenemos que comunicarles una muy triste noticia, falleció Fede Dorcaz, pareja de Mariana Ávila", informó Legarreta con la voz entrecortada.

"Justo ayer... perdón, todos estamos en shock, justo ayer revelamos a Mariana como participante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, estaba previsto que por supuesto Fede fuera su pareja en esta nueva temporada", agregó Galilea.

Araiza recordó que "de hecho Fede ya había comenzado sus ensayos".

Todo el elenco de Hoy dedicó un largo aplauso de despedida a Fede Dorcaz.

@programa_hoy

Gracias Fede, por contagiarnos de tu alegría y de tu amor por la vida. Por siempre en nuestros corazones. 🤍🕊️

♬ sonido original - HOY

Fede Dorcaz fue asesinado

Fede Dorcaz, actor, modelo y novio de la youtuber Mariana Ávila, murió a los 29 años en un aparente intento de asalto en la Ciudad de México, informó el periodista Antonio Nieto en X.

"El argentino, Federico Dorcazberro, fue atacado a tiros cuando manejaba su camioneta, casi al cruce con Periférico. Al parecer, se trató de una agresión directa", reportó.

MuertesFamosos

