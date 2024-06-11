Belinda

Belinda borra contundente mensaje que publicó tras confirmarse el noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar

La cantante española compartió un contundente mensaje que minutos después borró. Aunque no mencionó nombres, se especula que estaría dirigido a Nodal, pues una periodista aseveró que durante su noviazgo con Christian, Belinda sentía celos de Ángela Aguilar.

Por:Ashbya Meré
Video Belinda y el supuesto ex de Ángela Aguilar lanzan duros mensajes tras noviazgo de ella con Nodal

Belinda habría reaccionado tras la confirmación del noviazgo entre su ex, Christian Nodal, y Ángela Aguilar. La actriz compartió un contundente mensaje que minutos más tarde borró.

Aunque no puso nombres en el mensaje que causó revuelo en redes y que medios de comunicación retomaron, se especula que estaría dirigido a su expareja, pues estaba musicalizado con el tema 'Cactus', el cual habría sido inspirado en lo que vivieron como pareja durante casi dos años.

"Tarde o temprano todo cae por su propio peso…", se lee en la historia de Instagram que eliminó al poco tiempo de compartir en la red social.

¿Belinda reacciona al noviazgo de Chrisian nodal y Ángela Aguilar?
¿Belinda sentía celos de Ángela Aguilar?

La intérprete de 'Sapito' y Christian Nodal iniciaron su relación en 2020, la cual terminó en 2022.

Tras la polémica que comenzó con los rumores de romance entre el cantante y la hija de Pepe Aguilar, la periodista Ana María Alvarado dijo en el show ‘Sale el sol’ a principios de junio, que una fuente le dijo que Belinda sintió "celos" de Ángela durante su noviazgo.

"A mí me cuentan que quien tenía muchos celos siempre de Ángela Aguilar, era Belinda [...] Entre ellos había química, es un hecho, porque Belinda se ponía celosa y de ser cierto el romance… Belinda no te equivocaste, ahí había algo”.

El 24 de mayo el presentador Álex Rodríguez dijo en ¡Siéntese Quien Pueda! que antes de iniciar su romance con la actriz, Nodal pretendió a Ángela, pero en ese entonces pepe Aguilar no lo habría permitido.

"Es verdad que Christian se fue con Belinda, pero dicen que por aquel entonces Pepe Aguilar no le dio permiso a Nodal de estar con Ángela. Al parecer eso ha cambiado ahora, me dicen".

En 2019 Christian y Ángela lanzaron el tema 'Dime Cómo Quieres', en donde según algunos comentarios en redes, se veía la buena química que había entre ellos.

