Nodal y Ángela Aguilar confirman noviazgo, ¿quiénes fueron sus anteriores parejas?

Video Las imágenes que confirman el noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar: "No es una nueva relación"

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación el 10 de junio en las páginas de la revista HOLA! Américas, donde la Princesa de la Música Mexicana detalló que su noviazgo con el intérprete de ‘Cazzualidades’ no es nuevo, sino la continuación de un amor que la vida los hizo poner en pausa.

¿Quiénes son los exnovios de Ángela Aguilar?

PUBLICIDAD

Antes de hacer oficial su relación con Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar tenía una relación con el jugador de futbol americano Josh Ball, con quien habría estado saliendo desde 2023. Se desconocen detalles de su ruptura.

Josh Ball. Imagen Josh Ball / Instagram



En 2022, la intérprete de ‘La llorona’ sostuvo una relación con René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau. Este noviazgo llegó a su fin luego de que se filtraran imágenes de su relación con el compositor.

Gussy Lau. Imagen Gussy Lau / Instagram

¿Quiénes son las exnovias de Nodal?

Una de las primeras novias de Christian Nodal fue Luisa Fernanda Macías. Su noviazgo ocurrió cuando ambos estudiaban la preparatoria.

Nodal reveló a Gustavo Adolfo Infante, en 2020, que la canción ‘Te Fallé’ estaba inspirada en ella.

“Tenía una novia que me ayudaba a estudiar, a hacer las tareas (…) Era una muchacha mucho más grande que yo que me sonsacaba (…) Terminamos y en una fiesta me encontró besando a otra chica”, declaró en El minuto que cambió mi destino.

Otro de sus romances de juventud fue con Estibaliz Badiola. Su relación ocurrió en 2017, cuando Nodal apenas comenzaba su carrera musical. El noviazgo fue muy breve.

Estibaliz Badiola. Imagen Getty Images

En 2019, Nodal protagonizó un noviazgo con María Fernanda Guzmán, modelo e hija del futbolista Daniel ‘El Travieso’ Guzmán. De la noche a la mañana, la pareja eliminó todo rastro de su romance.

María Fernanda Guzmán y Christian Nodal. Imagen María Fernanda Guzmán / Instagram



El 5 de agosto de 2020, Christian Nodal y Belinda confirmaron su relación. Los famosos se conocieron durante las grabaciones del programa ‘La Voz’.

Belinda y Christian Nodal. Imagen Belinda / Instagram



En mayo de 2021, los intérpretes de ‘Si nos dejan’ se comprometieron en Barcelona, mientras que el 13 de febrero hicieron pública su separación.

PUBLICIDAD

Seis meses después del fin de su compromiso con Belinda, Nodal encendió rumores de romance con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Los cantantes hicieron oficial su noviazgo a mediados de junio tras ser captados besándose.

Cazzu es mamá de Inti, hija de Christian Nodal. Imagen Cazzu / Instagram