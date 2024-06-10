Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar confirman noviazgo, ¿quiénes fueron sus anteriores parejas?

El intérprete de ‘Adiós Amor’ y la Princesa de la Música Mexicana confirmaron su relación en medio de la polémica, ya que apenas el 23 de mayo, Nodal había hecho pública su separación de Cazzu.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Las imágenes que confirman el noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar: "No es una nueva relación"

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación el 10 de junio en las páginas de la revista HOLA! Américas, donde la Princesa de la Música Mexicana detalló que su noviazgo con el intérprete de ‘Cazzualidades’ no es nuevo, sino la continuación de un amor que la vida los hizo poner en pausa.

¿Quiénes son los exnovios de Ángela Aguilar?

PUBLICIDAD

Antes de hacer oficial su relación con Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar tenía una relación con el jugador de futbol americano Josh Ball, con quien habría estado saliendo desde 2023. Se desconocen detalles de su ruptura.

Josh Ball.
Josh Ball.
Imagen Josh Ball / Instagram


En 2022, la intérprete de ‘La llorona’ sostuvo una relación con René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau. Este noviazgo llegó a su fin luego de que se filtraran imágenes de su relación con el compositor.

Gussy Lau.
Gussy Lau.
Imagen Gussy Lau / Instagram

Más sobre Christian Nodal

Preocuparía bienestar de hija de Nodal cuando queda al cuidado de la hermana de Cazzu
1:00

Preocuparía bienestar de hija de Nodal cuando queda al cuidado de la hermana de Cazzu

Univision Famosos
Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?
0:59

Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?

Univision Famosos
Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?
0:52

Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?

Univision Famosos
Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente
2 mins

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

Univision Famosos
Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”
2 mins

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Univision Famosos
“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar
0:59

“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar

Univision Famosos
¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica
0:59

¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

Univision Famosos
Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal
0:58

Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal

Univision Famosos
¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas
1:06

¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas

Univision Famosos
Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”
1:02

Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”

Univision Famosos

¿Quiénes son las exnovias de Nodal?

Una de las primeras novias de Christian Nodal fue Luisa Fernanda Macías. Su noviazgo ocurrió cuando ambos estudiaban la preparatoria.

Nodal reveló a Gustavo Adolfo Infante, en 2020, que la canción ‘Te Fallé’ estaba inspirada en ella.

“Tenía una novia que me ayudaba a estudiar, a hacer las tareas (…) Era una muchacha mucho más grande que yo que me sonsacaba (…) Terminamos y en una fiesta me encontró besando a otra chica”, declaró en El minuto que cambió mi destino.

Otro de sus romances de juventud fue con Estibaliz Badiola. Su relación ocurrió en 2017, cuando Nodal apenas comenzaba su carrera musical. El noviazgo fue muy breve.

Estibaliz Badiola.
Estibaliz Badiola.
Imagen Getty Images

En 2019, Nodal protagonizó un noviazgo con María Fernanda Guzmán, modelo e hija del futbolista Daniel ‘El Travieso’ Guzmán. De la noche a la mañana, la pareja eliminó todo rastro de su romance.

María Fernanda Guzmán y Christian Nodal.
María Fernanda Guzmán y Christian Nodal.
Imagen María Fernanda Guzmán / Instagram


El 5 de agosto de 2020, Christian Nodal y Belinda confirmaron su relación. Los famosos se conocieron durante las grabaciones del programa ‘La Voz’.

Belinda y Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Imagen Belinda / Instagram


En mayo de 2021, los intérpretes de ‘Si nos dejan’ se comprometieron en Barcelona, mientras que el 13 de febrero hicieron pública su separación.

PUBLICIDAD

Seis meses después del fin de su compromiso con Belinda, Nodal encendió rumores de romance con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Los cantantes hicieron oficial su noviazgo a mediados de junio tras ser captados besándose.

Cazzu es mamá de Inti, hija de Christian Nodal.
Cazzu es mamá de Inti, hija de Christian Nodal.
Imagen Cazzu / Instagram


Casi un año después, Christian Nodal y Cazzu anunciaron que esperaban a su primer bebé. Su hija Inti nació el 14 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, su relación no prosperó e hicieron oficial su ruptura el 23 de mayo pasado.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarRomancesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD