Nodal y Ángela Aguilar confirman noviazgo, ¿quiénes fueron sus anteriores parejas?
El intérprete de ‘Adiós Amor’ y la Princesa de la Música Mexicana confirmaron su relación en medio de la polémica, ya que apenas el 23 de mayo, Nodal había hecho pública su separación de Cazzu.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación el 10 de junio en las páginas de la revista HOLA! Américas, donde la Princesa de la Música Mexicana detalló que su noviazgo con el intérprete de ‘Cazzualidades’ no es nuevo, sino la continuación de un amor que la vida los hizo poner en pausa.
¿Quiénes son los exnovios de Ángela Aguilar?
Antes de hacer oficial su relación con Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar tenía una relación con el jugador de futbol americano Josh Ball, con quien habría estado saliendo desde 2023. Se desconocen detalles de su ruptura.
En 2022, la intérprete de ‘La llorona’ sostuvo una relación con René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau. Este noviazgo llegó a su fin luego de que se filtraran imágenes de su relación con el compositor.
¿Quiénes son las exnovias de Nodal?
Una de las primeras novias de Christian Nodal fue Luisa Fernanda Macías. Su noviazgo ocurrió cuando ambos estudiaban la preparatoria.
Nodal reveló a Gustavo Adolfo Infante, en 2020, que la canción ‘Te Fallé’ estaba inspirada en ella.
“Tenía una novia que me ayudaba a estudiar, a hacer las tareas (…) Era una muchacha mucho más grande que yo que me sonsacaba (…) Terminamos y en una fiesta me encontró besando a otra chica”, declaró en El minuto que cambió mi destino.
Otro de sus romances de juventud fue con Estibaliz Badiola. Su relación ocurrió en 2017, cuando Nodal apenas comenzaba su carrera musical. El noviazgo fue muy breve.
En 2019, Nodal protagonizó un noviazgo con María Fernanda Guzmán, modelo e hija del futbolista Daniel ‘El Travieso’ Guzmán. De la noche a la mañana, la pareja eliminó todo rastro de su romance.
El 5 de agosto de 2020, Christian Nodal y Belinda confirmaron su relación. Los famosos se conocieron durante las grabaciones del programa ‘La Voz’.
En mayo de 2021, los intérpretes de ‘Si nos dejan’ se comprometieron en Barcelona, mientras que el 13 de febrero hicieron pública su separación.
Seis meses después del fin de su compromiso con Belinda, Nodal encendió rumores de romance con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Los cantantes hicieron oficial su noviazgo a mediados de junio tras ser captados besándose.
Casi un año después, Christian Nodal y Cazzu anunciaron que esperaban a su primer bebé. Su hija Inti nació el 14 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, su relación no prosperó e hicieron oficial su ruptura el 23 de mayo pasado.