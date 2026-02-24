Christian Nodal Nodal estalla contra Cazzu: le pide no involucrar a su hija tras polémica por canción de Rauw Alejandro El cantante le pidió a su expareja no involucrar a su hija luego de que señalara en un mensaje que “la verdadera víctima” tenía “una cara regordeta y piel tersa” en medio de la polémica por ‘Rosita’, canción en la que Rauw Alejandro menciona a Nodal.



Video ¿Cazzu estalla contra Rauw Alejandro por canción donde menciona a Nodal? Los polémicos mensajes

Christian Nodal estalló contra Cazzu luego de que ella se pronunciara públicamente sobre ‘Rosita’, tema en el que Rauw Alejandro menciona aspectos de la vida personal de Nodal.

Este 24 de febrero, la cantante emitió un extenso mensaje en Substack, donde dio réplica a lo sucedido con Rauw Alejandro, quien en su nueva canción habría hecho referencia a cómo sucedió la relación de Nodal con Ángela Aguilar luego de separarse de Cazzu.

“Hoy, la obra se llama: ‘La legendaria camaradería entre varones. Un tema del cual podría hacer una tesis”, expresó en su texto titulado ‘Tiradera’.

“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón”, agregó.

“‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente”, continuó.

“Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan ‘PALO! PALO!’ y me vine una carcajada”, insistió.

Dejando atrás la polémica con Rauw, Cazzu pareciera haber lanzado un dardo a Christian Nodal y a su papel como padre de Inti en otra parte de su texto. Incluso, aquellas líneas las título: “Crónica de un abandono”.

“Para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, señaló.

“Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera”, dijo. “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar (…) Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando”, concluyó.

Nodal pide a Cazzu no involucrar a su hija en la polémica

La tarde del 24 de febrero, Christian Nodal dio réplica al mensaje publicado por Cazzu. En su texto, el esposo de Ángela Aguilar le pidió a la rapera argentina no involucrar a su hija en la polémica, sobre todo, cuando “la referencia” era “en tono de burla” a su “fama de alma enamorada”.

“¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’”, comenzó.

“No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”, continuó.

“Lo que sí me cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’, que me dejó bien entendido que era “imperdonable” por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”.

Dicho lo anterior, Nodal señaló que la maternidad “no debería utilizarse como escudo” y mucho menos “involucrar públicamente” a Inti “para reforzar una narrativa”.

“Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”, declaró e insistió: “Hablando se entiende la gente. Si algo dolió por amistad, para eso existe la conversación directa. Lo demás es espectáculo”.

“Y lo más importante, si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol”.