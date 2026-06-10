Christian Nodal

Nodal habría gastado millonaria fortuna en el anillo de Ángela Aguilar: esto costaría

Christian Nodal habría regalado a Ángela Aguilar un impresionante anillo de diamantes a Ángela Aguilar con motivo del segundo aniversario de su boda espiritual en Roma.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video ¿Habitación que Nodal presumió de Inti en realidad es de un amigo de Ángela? Imagen levanta dudas 

Christian Nodal habría gastado millonaria fortuna en el anillo de diamante rosa que supuestamente le regaló a Ángela Aguilar con motivo del segundo aniversario de su boda espiritual en Roma.

Según reportes de la periodista Adri Toval, el cantante no habría escatimado en gastos para el obsequio de su esposa, el cual tendría un valor de 2.9 millones de dólares.

PUBLICIDAD

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

Más sobre Christian Nodal

Ángela Aguilar aparece con impresionante anillo junto a Nodal: así lo presumió
2 mins

Ángela Aguilar aparece con impresionante anillo junto a Nodal: así lo presumió

Univision Famosos
Intentan frenar a Nodal registro de "Forajido" tras supuesto pleito con su papá: revelan quién
2 mins

Intentan frenar a Nodal registro de "Forajido" tras supuesto pleito con su papá: revelan quién

Univision Famosos
No era la mamá de Nodal: revelan identidad de la mujer que abraza cariñosamente a Ángela Aguilar en show
2 mins

No era la mamá de Nodal: revelan identidad de la mujer que abraza cariñosamente a Ángela Aguilar en show

Univision Famosos
¿Nodal le hizo un desplante a Ángela?
0:22

¿Nodal le hizo un desplante a Ángela?

Univision Famosos
¿Nodal hizo desplante a Ángela Aguilar en pleno aniversario?: esto sería lo que en verdad pasó
2 mins

¿Nodal hizo desplante a Ángela Aguilar en pleno aniversario?: esto sería lo que en verdad pasó

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal celebran aniversario de su boda espiritual: él le habría dado lujoso regalo
3 mins

Ángela Aguilar y Nodal celebran aniversario de su boda espiritual: él le habría dado lujoso regalo

Univision Famosos
¡Nodal y Ángela Aguilar lo vuelven a hacer! Se dejan ver muy enamorados al cantar juntos
1 mins

¡Nodal y Ángela Aguilar lo vuelven a hacer! Se dejan ver muy enamorados al cantar juntos

Univision Famosos
Nodal se "recargó de energía" al reunirse con familiares en medio de presuntos pleitos, ¿Ángela lo acompañó?
1 mins

Nodal se "recargó de energía" al reunirse con familiares en medio de presuntos pleitos, ¿Ángela lo acompañó?

Univision Famosos
Nodal sorprende con tatuaje 'blackout' en el brazo, ¿qué se borró?
1 mins

Nodal sorprende con tatuaje 'blackout' en el brazo, ¿qué se borró?

Univision Famosos
Fan pide a Christian Nodal que le haga un hijo... ¡y así reacciona!
0:17

Fan pide a Christian Nodal que le haga un hijo... ¡y así reacciona!

Univision Famosos

"Resulta que esta impresionante joya, este anillo con un diamante rosa está valuado en nada más y nada menos que en 55 millones de pesos mexicanos, lo que equivale, aproximadamente a 2.9 millones de dólares", dijo sin dar más detalles.

Así reapareció Ángela Aguilar tras celebrar el aniversario de su boda espiritual en Roma.
Así reapareció Ángela Aguilar tras celebrar el aniversario de su boda espiritual en Roma.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Lo que se sabe del impresionante anillo

La primera vez que se le vio a Ángela Aguilar con el impresionante anillo fue el 29 de mayo.

El presentador Alex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que la joya es un obsequio de aniversario y la intérprete de 22 años lo recibió el 29 de mayo, tan solo unas horas antes de que Nodal ofreciera un concierto en la Ciudad de México.

“Me contaron fuentes cercanas que el anillo que luce Ángela en la mano parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal y es que era la víspera de su segundo aniversario de la boda simbólica en Roma”, dijo el 1 de junio en el show de Univision.

“La gente de alrededor me decía que Ángela, ese día, estaba especialmente contenta, emocionada, enseñándole a todo el mundo la piedra… al parecer como oro rosa. Es un anillo que le regaló horas antes Christian Nodal por su segundo aniversario de esa boda simbólica. Así que prácticamente lo estaba estrenando en ese momento”, sentenció.

Desde entonces, la hija de Pepe Aguilar no ha dejado de lucirlo en sus redes sociales. Incluso, el pasado 8 de junio, compartió fotografías que dejaban ver con más detalle la lujosa joya.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarBodasEscándalosFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Tráiler: Corazón de Oro
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Socias por accidente
Noche de bodas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX