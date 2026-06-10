Christian Nodal Nodal habría gastado millonaria fortuna en el anillo de Ángela Aguilar: esto costaría Christian Nodal habría regalado a Ángela Aguilar un impresionante anillo de diamantes a Ángela Aguilar con motivo del segundo aniversario de su boda espiritual en Roma.



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Christian Nodal habría gastado millonaria fortuna en el anillo de diamante rosa que supuestamente le regaló a Ángela Aguilar con motivo del segundo aniversario de su boda espiritual en Roma.

Según reportes de la periodista Adri Toval, el cantante no habría escatimado en gastos para el obsequio de su esposa, el cual tendría un valor de 2.9 millones de dólares.

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"Resulta que esta impresionante joya, este anillo con un diamante rosa está valuado en nada más y nada menos que en 55 millones de pesos mexicanos, lo que equivale, aproximadamente a 2.9 millones de dólares", dijo sin dar más detalles.

Así reapareció Ángela Aguilar tras celebrar el aniversario de su boda espiritual en Roma. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Lo que se sabe del impresionante anillo

La primera vez que se le vio a Ángela Aguilar con el impresionante anillo fue el 29 de mayo.

El presentador Alex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que la joya es un obsequio de aniversario y la intérprete de 22 años lo recibió el 29 de mayo, tan solo unas horas antes de que Nodal ofreciera un concierto en la Ciudad de México.

“Me contaron fuentes cercanas que el anillo que luce Ángela en la mano parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal y es que era la víspera de su segundo aniversario de la boda simbólica en Roma”, dijo el 1 de junio en el show de Univision.

“La gente de alrededor me decía que Ángela, ese día, estaba especialmente contenta, emocionada, enseñándole a todo el mundo la piedra… al parecer como oro rosa. Es un anillo que le regaló horas antes Christian Nodal por su segundo aniversario de esa boda simbólica. Así que prácticamente lo estaba estrenando en ese momento”, sentenció.