Christian Nodal

Intentan frenar a Nodal registro de "Forajido" tras supuesto pleito con su papá: revelan quién

El intento de Christian Nodal por reinventarse bajo el nombre artístico "El Forajido" ha derivado en un conflicto legal que podría complicar su nueva etapa profesional. Estos son los detalles que se dan a conocer.

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Video Nodal tenía razón: él “no es dueño de su nombre” y está atado a su padre por 10 años

Christian Nodal enfrenta un obstáculo en México en su intento por consolidar una nueva etapa artística bajo el nombre "El Forajido".

Aunque el cantante había iniciado el proceso para registrar esta identidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la propuesta ha encontrado resistencia legal.

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¿Quién obstaculiza a Nodal?

De acuerdo con información del diario mexicano El Universal de este 6 de junio, el pasado 22 de abril, el intérprete habría solicitado formalmente el registro de la marca "El Forajido" en la clase 41, vinculada a servicios de entretenimiento, espectáculos y actividades culturales.

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Este cambio de nombre surgió luego de que el propio artista manifestara públicamente su inconformidad por no tener, según ha dicho, "control sobre su nombre" ni su música.

Sin embargo, el pasado 15 de mayo, el grupo musical Grupo Forajido —con una trayectoria de más de tres décadas— presentó una oposición legal ante el IMPI para frenar la solicitud, de acuerdo con lo revelado con el medio mexicano.

La agrupación busca que se consideren sus derechos previos sobre el nombre antes de otorgar el registro al cantante.

José Manuel 'Pepe' Maldonado, baterista y fundador del grupo, explicó la postura: "Me avisaron mis abogados. Me dijeron que habían detectado una solicitud de registro de la marca 'El Forajido'. Simplemente decidimos defender lo que se nos otorgó en su momento", dijo el también fundador y productor de Grupo Forajido.

El músico enfatizó que no se trata de un conflicto personal: " No hay ningún tema personal, no vamos en contra de nadie; estamos apelando a nuestro derecho".

" Podía haber sido otra persona o alguien incluso más famoso. Nosotros sólo nos estamos manifestando ante las instancias correspondientes", agregó.

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El intento de registro por parte de Nodal se suscita luego de que se ventilara que estaría atado a su padre Jaime González por lo menos una década ya que en México él tiene registradas ante las autoridades varias marcas referentes a su hijo, entre ellas el nombre "Nodal".

Esto en medio de supuestas discordias entre el sonorense y su padre por aparentes desavenencias en el manejo de la carrera del cantautor.

¿Quiénes son Grupo Forajido?

Grupo Forajido, originado en la década de 1990, ha construido una sólida carrera con presentaciones en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y con temas como 'Para ti con amor' que han marcado su trayectoria.

Ahora, será el IMPI quien determine el rumbo de esta disputa. De fallar a favor de la agrupación, Nodal podría verse impedido de utilizar "El Forajido" como su nueva marca en el ámbito artístico, en medio de una etapa ya marcada por tensiones y cambios en su carrera.

Video ¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó
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