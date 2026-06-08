Christian Nodal Ángela Aguilar aparece con impresionante anillo junto a Nodal: así lo presumió La impresionante joya con la que se dejó ver Ángela Aguilar sería un regalo de aniversario de Christian Nodal. Los cantantes celebraron el pasado 29 de mayo el segundo aniversario de su boda espiritual en Roma.



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Este lunes 8 de junio Ángela Aguilar apareció con impresionante anillo junto a su esposo, Christian Nodal.

La cantante compartió en sus historias de Instagram imágenes sobre su vida en pareja con el intérprete de ‘Adiós Amor’, quien supuestamente le habría obsequiado la lujosa joya con motivo del aniversario de su boda espiritual en Roma.

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Así reapareció Ángela Aguilar tras celebrar el aniversario de su boda espiritual en Roma. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

El impresionante anillo de Ángela Aguilar

En las primeras imágenes, Ángela Aguilar se dejó ver con un maquillaje natural y posando ante la cámara con las joyas que lleva en su dedo anular. El primero se trataría de su anillo de compromiso, mientras que el segundo de un aparente obsequio de aniversario.

En otra de las fotografías aparece con Christian Nodal, mientras que en una más vuelve a lucir las impresionantes joyas. Ángela Aguilar no reveló el lugar en el que se encontrarían.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Lo que se sabe del lujoso anillo

La primera vez que se le vio a Ángela Aguilar con el impresionante anillo, con una piedra rosada en el centro, fue el 29 de mayo.

Según reportes del presentador Alex Rodríguez, la joya sería un obsequio de aniversario de Christian Nodal y la intérprete de 22 años lo habría recibido tan solo unas horas antes de que su esposo saliera a cantar en La México, recinto en el que se presentó en la Ciudad de México el pasado viernes.

“Me contaron fuentes cercanas que el anillo que luce Ángela en la mano parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal y es que era la víspera de su segundo aniversario de la boda simbólica en Roma”, dijo el 1 de junio en ¡Siéntese Quien Pueda!

Este sería el anillo que Nodal le habría obsequiado a Ángela por su aniversario. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / TelevisaUnivision