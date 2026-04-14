Cristy Nodal

Papás de Nodal estarían apoyando económicamente a Cazzu: Cristy le tendría “mucho cariño y la respalda”

Según reportes, la gira de Cazzu por Estados Unidos y Latinoamérica estaría siendo financiada por los papás de Christian Nodal. La mamá del cantante sería quien estaría respaldando a su exnuera.

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Por:Elizabeth González
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Los papás de Christian Nodal estarían apoyando económicamente a Cazzu. Según reportes de la periodista Adri Toval, Jaime y Cristy Nodal, a través de su empresa, estarían financiando parte de la gira de la argentina por Estados Unidos y Latinoamérica.

De acuerdo con la costarricense, en días recientes la mamá de Nodal se habría encontrado con la antigua publirrelacionista del cantante, y con “gente” de la expareja de su hijo.

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“Me comenta una persona cercana al equipo de Christian Nodal que la mamá se habría reunido con la antigua RP de su hijo y con gente del equipo de Cazzu para ver todo lo relacionado con la gira porque, supuestamente, los padres de Nodal estarían financiando parte de ese proyecto”.

Mamá de Nodal le tendría “muchísimo cariño” a Cazzu

La comunicadora no dio más detalles sobre el presunto financiamiento que los papás de Nodal tendrían con la gira de Cazzu. Sin embargo, señaló que Cristy sería muy cercana a la argentina a pesar de que ella mantiene una disputa legal con su hijo por el bienestar de su nieta Inti.

“La mamá de Nodal nunca ha dejado de ser amiga de Cazzu ni de la ex RP de Nodal. Me comentan que la señora la sigue apoyando a pesar de que ella y Nodal están en medio de una disputa legal por la bebé. Según esta fuente, la señora Cristy le tiene muchísimo cariño, la respalda”, dijo.

Por último, Adri Toval mencionó que el aparente distanciamiento que Nodal tendría con su madre sería por “temas relacionados con el manejo del dinero, entre otras cosas”.

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