Christian Nodal

Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños

El cantante no ‘posteó’ un mensaje en redes sociales para celebrar que su pequeña llegó a los dos años de vida. El año pasado, él dio sus motivos para no haberlo hecho entonces.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

El pasado 14 de septiembre, Inti, la hija que comparten Cazzu y Christian Nodal, cumplió sus primeros dos años de vida.

En su cuenta de Instagram, la argentina compartió un par de fotografías que revelaron le hizo un festejo a su pequeña con la temática de animalitos.

PUBLICIDAD

En las postales no aparece el sonorense, por lo que se especula que él no viajó a Argentina para estar presente en el día importante de su retoño.

Contrario a la trapera, el esposo de Ángela Aguilar tampoco ‘posteó’ en plataformas digitales un mensaje de celebración en honor a su primogénita.

¿Por qué Nodal no publicó una felicitación para Inti?

Más sobre Christian Nodal

Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento
0:50

Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento

Univision Famosos
Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”
2 mins

Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”

Univision Famosos
¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes
0:57

¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

Univision Famosos
Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está
2 mins

Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está

Univision Famosos
¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar
0:59

¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar

Univision Famosos
Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar
2 mins

Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar

Univision Famosos
Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”
1:00

Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”

Univision Famosos
Hermana de Nodal responde a quien pide le dé "consejos" al cantante en medio de polémicas
0:53

Hermana de Nodal responde a quien pide le dé "consejos" al cantante en medio de polémicas

Univision Famosos
Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"
3 mins

Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas
0:58

Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas

Univision Famosos

Aunque, hasta el momento, Christian Nodal sigue sin pronunciarse acerca del por qué prefirió guardar silencio en el cumpleaños de Inti, previamente compartió una razón que podría explicarlo.

El año pasado, justo después de que lo criticaran por no colgar una misiva o imagen con la que honrara a la nena por llegar a su primer año, el intérprete de ‘No te contaron mal’ se defendió.

“Ya andan con que por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en sus cumpleaños por las redes sociales, que ‘qué mal esto, qué mal el otro’”, dijo en una transmisión.

“Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de ‘influencers’ payasos hasta reales y de todo tipo, cómo usan, no sé, una imagen con mi hija para decir: ‘Ah, no, que este cabró… no quiere pagar manutención…’”, agregó.

El cantautor admitió que “no tengo estómago para leer” la “mierd…” que “se inventan”: “Un ‘post’, así se haga con todo el corazón, así se haga con toda la mejor energía, se hace un mierder… en los comentarios”.

“¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso”, sentenció.

PUBLICIDAD

Nodal afirmó: “Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas, para poder compartir días con ella”.

Para concluir, él argumentó que “no entiendo por qué debería publicar” retratos o clips de Inti si “es una bebé” y que “lo importante” es que ella “entienda que su papi tiene que trabajar” para que no “le falte nada”.

Nodal no ve a Inti por la distancia

Hace un mes, en agosto, Christian Nodal le aseveró a la periodista Adela Micha que si no iba a ver a Inti era por la distancia entre los países en los que residen.

“Claro, hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, pero son de 12 a 17 horas para llegar”, puntualizó.

Se tiene conocimiento de que él convivió con su niña en mayo, pues Cazzu la trajo a México, así que pasaron tiempo juntos.

Video Revelan detalles del reencuentro entre Nodal e Inti: convivieron varias horas
Relacionados:
Christian NodalInti González CazzuchelliHijos de famososCazzuFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD