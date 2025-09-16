Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños

Video ¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

El pasado 14 de septiembre, Inti, la hija que comparten Cazzu y Christian Nodal, cumplió sus primeros dos años de vida.

En su cuenta de Instagram, la argentina compartió un par de fotografías que revelaron le hizo un festejo a su pequeña con la temática de animalitos.

En las postales no aparece el sonorense, por lo que se especula que él no viajó a Argentina para estar presente en el día importante de su retoño.

Contrario a la trapera, el esposo de Ángela Aguilar tampoco ‘posteó’ en plataformas digitales un mensaje de celebración en honor a su primogénita.

¿Por qué Nodal no publicó una felicitación para Inti?

Aunque, hasta el momento, Christian Nodal sigue sin pronunciarse acerca del por qué prefirió guardar silencio en el cumpleaños de Inti, previamente compartió una razón que podría explicarlo.

El año pasado, justo después de que lo criticaran por no colgar una misiva o imagen con la que honrara a la nena por llegar a su primer año, el intérprete de ‘No te contaron mal’ se defendió.

“Ya andan con que por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en sus cumpleaños por las redes sociales, que ‘qué mal esto, qué mal el otro’”, dijo en una transmisión.

“Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de ‘influencers’ payasos hasta reales y de todo tipo, cómo usan, no sé, una imagen con mi hija para decir: ‘Ah, no, que este cabró… no quiere pagar manutención…’”, agregó.

El cantautor admitió que “no tengo estómago para leer” la “mierd…” que “se inventan”: “Un ‘post’, así se haga con todo el corazón, así se haga con toda la mejor energía, se hace un mierder… en los comentarios”.

“¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso”, sentenció.

Nodal afirmó: “Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas, para poder compartir días con ella”.

Para concluir, él argumentó que “no entiendo por qué debería publicar” retratos o clips de Inti si “es una bebé” y que “lo importante” es que ella “entienda que su papi tiene que trabajar” para que no “le falte nada”.

Nodal no ve a Inti por la distancia

Hace un mes, en agosto, Christian Nodal le aseveró a la periodista Adela Micha que si no iba a ver a Inti era por la distancia entre los países en los que residen.

“Claro, hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, pero son de 12 a 17 horas para llegar”, puntualizó.

Se tiene conocimiento de que él convivió con su niña en mayo, pues Cazzu la trajo a México, así que pasaron tiempo juntos.