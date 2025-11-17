Ángela Aguilar confirma que le escribió una canción a Nodal: ¿le reclama por quererla solo “un rato”?

Video Ángela Aguilar derrocha amor por Christian Nodal al verlo más "arregladito" en los Latin GRAMMY 2025

Ángela Aguilar confirmó que le escribió una canción a Christian Nodal hace años, cuando todavía no se convertían en marido y mujer.

Luego de que los rumores al respecto circularan durante bastante tiempo, hace un par de días la cantante finalmente aceptó que, al menos la primera versión de su tema ‘Inevitable’, era para el sonorense.

Ángela Aguilar confirma que le compuso canción a Nodal

El pasado 10 de noviembre, una fanática de la pareja publicó en su cuenta de Instagram un video que musicalizó con el extracto de una melodía que Christian Nodal dio a conocer hace cinco años, a inicios de 2020.

“Señor esposo, por favor ya termine esta canción, me encantaría que sea la contestación de ‘Inevitable’”, escribió la usuaria de la red social.

En la grabación se escucha al compositor interpretar: “Prendí mi cigarro, le di un trago al piste, escuché tu audio no más pa’ sentir que existo, pero si me aloco con un día a la vez, perdón si te puse el mundo al revés”.

“También pa’ mí ha cambiado y no fue planeado. Si te soy sincero, ando todo asustado pensando en lo nuestro, el tiempo que ha pasado, tantas madrugadas que yo a ti te he soñado”, continúa.

“Primero fue la pena y después los años, después fue mi miedo por hacerte daño y al final sentimos la misma aversión, pa’ no explicarle a nadie lo que siente el corazón”, concluye.

Para su sorpresa, y la de muchos, la cantautora de 22 años recurrió a la sección de comentarios del ‘post’ para revelar que esa composición es una respuesta de ‘El Forajido’ para ella.

“Esta es su contestación a un versito que yo le escribí”, anotó la artista, quien se casó con él, en mayo de 2024 en Roma, en una boda “espiritual”.

“Y eso que no conoces la primera versión de ‘Inevitable’”, le comentó igualmente a su admiradora, refiriéndose a la petición que le estaba haciendo a su marido.

“La versión que salió fue la segunda versión”, le aclaró, ahora acerca de su copla ‘Inevitable’, el cual lanzó en septiembre de 2021.

¿Ángela Aguilar le reclamó a Nodal por quererla “un rato”?

Aunque, por el momento, Ángela Aguilar no ha compartido qué dice la letra de su primera versión de ‘Inevitable’, en la que sí estrenó, ella lanza un reclamo.

“Me es inevitable el pensarte tanto y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato. Aunque me siento tonta, yo debo aceptar que me imaginaba junto a ti poder estar”, dice al inicio.

“Me sobraron las ganas, y aposté por ti. Nunca me imaginaba el que tú fueras así, lo triste es que el despecho me acerca más a ti, sabiendo que jamás darás lo mismo que te di”, entona.

En entrevista con Adela Micha, Nodal destapó que, durante la pandemia por covid-19, él y Ángela tuvieron “algo muy bonito”.

“Era estar hablando por videollamada todo el rato y ella que cocinaba, que si llegaba alguien… Y esa relación no funcionó”, recordó.