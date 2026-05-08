Christian Nodal

Padres de Nodal le estarían exigiendo “el 80 % de toda su fortuna” para dejarlo “libre”

Christian Nodal se encontraría en conflicto con sus padres por el registro de su nombre artístico. Según trasciende, Jaime y Cristy Nodal le habrían ofrecido a su hijo quedarse con el 20 % de todo su trabajo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Nodal pretende demandar ahora a sus padres? Esto reportan en medio del supuesto drama 

Los padres de Christian Nodal le estarían exigiendo al cantante el “el 80 % de toda su fortuna” para supuestamente dejarlo “libre”.

La periodista Adri Toval reportó, según información de una fuente cercana al entorno del cantante, que la familia González Nodal estaría “en conflicto” desde hace meses, pero habría incrementado desde el registro de la marca 'Christian Nodal' de la que Jaime González es dueño.

PUBLICIDAD

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

Ante esta situación, el esposo de Ángela Aguilar habría buscado llegar a un acuerdo con sus padres, quienes le estarían exigiendo más de la mitad de su fortuna a cambio de su supuesta independencia musical.

Más sobre Christian Nodal

Papá de Nodal habría “saqueado” las oficinas de su hijo en México: lo que se sabe
2 mins

Papá de Nodal habría “saqueado” las oficinas de su hijo en México: lo que se sabe

Univision Famosos
¿Cazzu está obligada a ir a México por demanda que Nodal interpuso en su contra? El estatus del caso
1 mins

¿Cazzu está obligada a ir a México por demanda que Nodal interpuso en su contra? El estatus del caso

Univision Famosos
Christian Nodal publica inquietantes fotos en medio de la polémica por su nombre
0:36

Christian Nodal publica inquietantes fotos en medio de la polémica por su nombre

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar estarían por llevar su relación a otro nivel: esto prepara el cantante con su esposa
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar estarían por llevar su relación a otro nivel: esto prepara el cantante con su esposa

Univision Famosos
¿Nodal podría demandar a sus padres?: reportan que estaría buscando llegar a un acuerdo con ellos
2 mins

¿Nodal podría demandar a sus padres?: reportan que estaría buscando llegar a un acuerdo con ellos

Univision Famosos
Nodal cumple sueño de niña: canta con ella y le presenta a Ángela Aguilar
0:35

Nodal cumple sueño de niña: canta con ella y le presenta a Ángela Aguilar

Univision Famosos
Nodal arremete contra empresa de su papá en medio de supuesto pleito: "Me da mucho coraje"
3 mins

Nodal arremete contra empresa de su papá en medio de supuesto pleito: "Me da mucho coraje"

Univision Famosos
¿Nodal se cambiará el nombre artístico por problemas con sus padres? Ya registró uno
2 mins

¿Nodal se cambiará el nombre artístico por problemas con sus padres? Ya registró uno

Univision Famosos
Cazzu encara a periodista en pleno show: ¿le reclamó por decir “mentiras”?
2 mins

Cazzu encara a periodista en pleno show: ¿le reclamó por decir “mentiras”?

Univision Famosos
Nodal elimina todas sus fotos (también las de Ángela Aguilar) tras estreno musical de Cazzu
2 mins

Nodal elimina todas sus fotos (también las de Ángela Aguilar) tras estreno musical de Cazzu

Univision Famosos

“Una de las supuestas peticiones que hizo el papá de Nodal para dejarlo libre es que le entregue el 80 % de toda su fortuna”, declaró el 6 de mayo.

De acuerdo con la información de la costarricense, en ese 80 % iría incluido “dinero, empresas, regalías y todo lo que se ha trabajado en familia hasta 2026 bajo la marca 'Christian Nodal'”.

“Lo que me dice, también, es que el papá, aparte de que quiere ese 80 %, le estaría ofreciendo al cantante un 20 % de todo lo que ha trabajado en casi 10 años de carrera”, insistió.

A Nodal le parecería “injusta” la propuesta de sus padres

La periodista señala que, según declaraciones de su misma fuente, esta propuesta le parecería “totalmente injusta” a Christian Nodal. Incluso, refiere que en los próximos días podría haber “movimientos legales” sobre el caso.

El distanciamiento con sus padres

El supuesto distanciamiento entre el intérprete, de 27 años, y su familia se habría hecho evidente en 2024, tras su boda con Ángela Aguilar. Sin embargo, el conflicto habría escalado luego de que el cantante aparentemente descubriera un supuesto “robo millonario” de sus padres y, posteriormente, el registro de su nombre Christian Nodal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

¿Nodal se cambiará el nombre artístico por problemas con sus padres?

El 1 de mayo trascendió que Nodal había registrado ante el IMPI el nombre El Forajido, el cual ahora aparece en su perfil de Instagram.

PUBLICIDAD

Según los registros del IMPI, los cuáles consultó Famosos Univision, el trámite inició el 22 de abril y fue publicado siete días después. Además, aparece a nombre de Christian de Jesús González Nodal.

El Forajido fue registrado bajo el concepto de "educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".

En la dirección aparece el bufete GSyM Legal, ubicado en la zona de Polanco de la Ciudad de México.

Relacionados:
Christian NodalCristy NodalJaime GonzálezEscándalos de famososEscándalosPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Borrón y vida nueva
Al Grito de Guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX