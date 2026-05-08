Christian Nodal Padres de Nodal le estarían exigiendo “el 80 % de toda su fortuna” para dejarlo “libre” Christian Nodal se encontraría en conflicto con sus padres por el registro de su nombre artístico. Según trasciende, Jaime y Cristy Nodal le habrían ofrecido a su hijo quedarse con el 20 % de todo su trabajo.



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Video ¿Nodal pretende demandar ahora a sus padres? Esto reportan en medio del supuesto drama

Los padres de Christian Nodal le estarían exigiendo al cantante el “el 80 % de toda su fortuna” para supuestamente dejarlo “libre”.

La periodista Adri Toval reportó, según información de una fuente cercana al entorno del cantante, que la familia González Nodal estaría “en conflicto” desde hace meses, pero habría incrementado desde el registro de la marca 'Christian Nodal' de la que Jaime González es dueño.

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Ante esta situación, el esposo de Ángela Aguilar habría buscado llegar a un acuerdo con sus padres, quienes le estarían exigiendo más de la mitad de su fortuna a cambio de su supuesta independencia musical.

“Una de las supuestas peticiones que hizo el papá de Nodal para dejarlo libre es que le entregue el 80 % de toda su fortuna”, declaró el 6 de mayo.

De acuerdo con la información de la costarricense, en ese 80 % iría incluido “dinero, empresas, regalías y todo lo que se ha trabajado en familia hasta 2026 bajo la marca 'Christian Nodal'”.

“Lo que me dice, también, es que el papá, aparte de que quiere ese 80 %, le estaría ofreciendo al cantante un 20 % de todo lo que ha trabajado en casi 10 años de carrera”, insistió.

A Nodal le parecería “injusta” la propuesta de sus padres

La periodista señala que, según declaraciones de su misma fuente, esta propuesta le parecería “totalmente injusta” a Christian Nodal. Incluso, refiere que en los próximos días podría haber “movimientos legales” sobre el caso.

El distanciamiento con sus padres

El supuesto distanciamiento entre el intérprete, de 27 años, y su familia se habría hecho evidente en 2024, tras su boda con Ángela Aguilar. Sin embargo, el conflicto habría escalado luego de que el cantante aparentemente descubriera un supuesto “robo millonario” de sus padres y, posteriormente, el registro de su nombre Christian Nodal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

¿Nodal se cambiará el nombre artístico por problemas con sus padres?

El 1 de mayo trascendió que Nodal había registrado ante el IMPI el nombre El Forajido, el cual ahora aparece en su perfil de Instagram.

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Según los registros del IMPI, los cuáles consultó Famosos Univision, el trámite inició el 22 de abril y fue publicado siete días después. Además, aparece a nombre de Christian de Jesús González Nodal.

El Forajido fue registrado bajo el concepto de "educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".