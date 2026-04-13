Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar: papá del cantante habría autorizado video donde sale modelo que dicen es parecida a Cazzu

El director creativo del video musical ‘Un Vals’ señaló que Christian Nodal “no sabía del parecido” que la modelo Dagna presuntamente tendría con Cazzu o con Ángela Aguilar.

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Por:Elizabeth González
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Video Director del nuevo video de Nodal le ofrece “disculpas” a Ángela Aguilar tras polémica con modelo  

Papá de Christian Nodal habría autorizado el video ‘Un Vals’ en el que sale modelo que dicen es parecida a Cazzu y Ángela Aguilar.

Juan Barbazán, director creativo del video musical de Christian Nodal, reveló a ¡Siéntese Quien Pueda! que fue que el sonorense “no sabía del parecido” que presuntamente Dagna Mata tendría con su expareja. Incluso, aseguró que fueron ellos quienes seleccionaron a la modelo y que en “ningún momento hubo una estrategia”.

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“El casting fue seleccionado por parte nuestra de la productora. Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España y simplemente nos pasaron el perfil de Dagna, nos encajó y por eso la elegimos”, declaró.

“La elección fue mía por parte de dirección y de la gente de producción que trabaja con nosotros. En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo. Fue una decisión mía y del otro director. No se lo pasamos Christian porque tampoco consideramos que fuera tan relevante. Fue algo que salió ahora una vez que se subió el video y que nos pilló totalmente por sorpresa”, agregó.

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De acuerdo con Barbazán, Christian Nodal ni siquiera “sabía del parecido” de la modelo, ya que el trato directo siempre fue con JG Music, empresa de Jaime Nodal, papá del cantante.

“En este caso, el cliente es JG Music. Nosotros le entregamos a JG Music los videos. Ellos nunca hicieron ningún comentario al respecto y damos por hecho que estaban aprobados”, dijo.

Al respecto, el periodista Alex Rodríguez cuestionó al director sobre si no existía una “comunicación directa entre el papá y Christian Nodal”, a lo que Barbazán declaró.: “No sé exactamente quién lo aprobó, sé que fue JG Music”.

“No tengo idea de la relación que puedan tener ni de cómo es la comunicación (entre ellos) ni nada de eso”, sentenció.

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En medio de la polémica y las opiniones divididas que generó el aparente parecido de la modelo Dagna Mata tendría con Cazzu y Ángela Aguilar, Christian Nodal rompió el silencio.

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A través de sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Un Vals’ habría dado a entender “que no es dueño de su nombre ni de su imagen”.

"No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”.

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