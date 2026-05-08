Christian Nodal

Papá de Nodal habría “saqueado” las oficinas de su hijo en México: lo que se sabe

Jaime González habría acudido a las oficinas de Christian Nodal en México cuando él y Ángela Aguilar supuestamente se encontraban en Chile.

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Jaime González, papá de Christian Nodal, habría “saqueado” las oficinas de su hijo en México en dos ocasiones: la primera, tras darse a conocer que él era dueño de la marca Christian Nodal, y la segunda, cuando el cantante se encontraba en Chile con Ángela Aguilar.

Según reportes de la periodista Adri Toval, el padre del cantante se habría llevado “documentos importantes”, “premios” y hasta muebles completos de las oficinas ubicadas en Guadalajara.

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“Una fuente cercana al entorno del cantante me asegura que las oficinas del artista en Guadalajara habrían sido vaciadas. Según la información que recibo, presuntamente, el padre del cantante se habría llevado documentos importantes y hasta algunos de los premios que Nodal ha obtenido en su carrera”, declaró el 7 de mayo.

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“Según la fuente, todo habría comenzado después de que yo destapara los documentos relacionados con este conflicto por la marca. Me aseguran que el padre de Nodal habría reaccionado con mucha furia y presuntamente acudió a medianoche a las oficinas del cantante en Guadalajara para sacar documentos importantes”, insistió.

La supuesta acción de Jaime Nodal tendría desconcertado al intérprete de ‘Miel con Licor’, ya que, presuntamente, se llevó hasta muebles que tenían documentos bajo llave.

“La fuente me dice que el propio Nodal no tendría claro a qué le temerían tanto ni qué contendrían exactamente esos documentos. Incluso me aseguran que el cantante no entiende por qué sus padres se estarían comportando de una forma tan extraña alrededor de este de este tema”, dijo.

“Lo más impactante y según la versión de mi fuente es que el padre de Nodal no tendría ni siquiera las llaves de algunos escritorios por lo que, presuntamente, habrían tenido que llevarse los documentos junto con las mesas y gavetas completas (…) la fuente me insiste que la situación es bastante grave”.

Las oficinas de Nodal habrían sido saqueadas dos veces

Según explica la periodista costarricense, las oficinas de Christian Nodal habrían sido saqueadas en dos ocasiones. La primera habría ocurrido a mediados de abril, y la segunda, a principios de mayo.

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“Cuando a mí me proporcionan los documentos, sucede el supuesto primer saqueo. La segunda vez, porque fueron dos, (…) fue cuando éste se encontraba en Chile y surgió el problema con los músicos. Según me cuenta mi fuente, después de ese conflicto donde Nodal denunció públicamente lo ocurrido con sus papás, supuestamente, el padre habría ingresado nuevamente a las oficinas para sacar más documentos”, insistió.

“Fueron dos veces que el papá de Nodal habría saqueado las oficinas del cantante en Guadalajara. La primera hace poco más de tres semanas, cuando yo destapé los documentos de la marca, y la segunda vez, supuestamente, fue con los problemas de los músicos en Chile”, sentenció.

Ni Christian Nodal ni sus padres reaccionaron de manera inmediata a los reportes del presunto saqueo de las oficinas del cantante.

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