Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?

Nuevos y presuntos detalles de la fiesta de cumpleaños de Inti salieron a la luz. Según la periodista Mandy Fridmann, “alguien cercano a la familia” de Nodal estuvo acompañando a Inti.

Video Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?

“Alguien cercano a la familia” de Christian Nodal habría estado presente en la fiesta que Cazzu organizó para Inti por su segundo cumpleaños.

La periodista Mandy Fridmann afirmó que la pequeña Inti estuvo rodeada de familiares y amigos durante su fiesta de cumpleaños, a la que, aparentemente, el esposo de Ángela Aguilar no asistió.

“Solamente estuvieron invitadas personas muy allegadas no solamente a la familia sino también a ella, a Inti (…) La comida la hicieron entre ellos, la mamá de la propia Cazzu. Hicieron empanadas, hamburguesas, menos el cake, pero el resto, todo lo hicieron ellos”, contó en Lubox TV el 23 de septiembre.

“Como sabemos, Nodal no fue (…), pero tampoco mandó regalo ni tampoco la llamó”, aseguró.

De acuerdo con la comunicadora, aunque Christian Nodal no habría hecho acto de presencia en la fiesta de cumpleaños de su hija, alguien muy cercano a su familia sí habría acompañado a la pequeña y a Cazzu en Argentina.

“Aunque no puedo revelar los nombres, sí alguien cercano estuvo en el cumpleaños… alguien cercano a la familia”, dijo.

“Alguien cercano fue, no en representación, ojo, por amor a la bebecita”, insistió.

Pese a la insistencia de los anfitriones del programa, quienes lanzaron nombres como Cristy Nodal y Amely, Mandy Fridmann se negó a revelar la identidad de quienes habrían acompañado a Cazzu en la fiesta de cumpleaños de Inti. Sin embargo, ventiló que “estas personas que fueron, fueron excelentemente recibidas”.

¿Papás de Nodal estuvieron en la fiesta de Inti?

Por otro lado, el presentador Javier Ceriani declaró en su show de este miércoles 24 de septiembre que quienes habrían asistido a la fiesta de Inti fueron Cristy y Jaime Nodal, así como su hermano Jaime Alonso. Esta acción no habría sido del agrado del esposo de Ángela Aguilar.

"Puedo confirmar (...) que estaban Jaime González, padre de Nodal, Cristy Nodal, madre de Christian, y Alonso, hermano de Christian Nodal y Nodal lo vio como una traición (...) Ellos llegaron a la Argentina a ver a su nieta. Decidieron ir al cumpleaños. Tenían prohibido sacar fotos", dijo.

La fiesta de cumpleaños de Inti

El 14 de septiembre, Inti, la hija de Nodal y Cazzu, llegó a los 2 años de vida. A través de algunas fotografías del festejo se pudo observar que tanto madre como hija vistieron a juego para estar ad’hoc.

La temática de la fiesta pareció ser el bosque, ya que en la decoración se pudo ver a una rana y otras criaturas de ese entorno. También destacaron flores y algunos otros arreglos de colores. Sin embargo, minutos después y sin explicación alguna, Cazzu eliminó las fotos del festejo.

