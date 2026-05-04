Christian Nodal ¿Nodal podría demandar a sus padres?: reportan que estaría buscando llegar a un acuerdo con ellos El cantante estaría buscando llegar a un acuerdo con Jaime González y Cristy Nodal antes de supuestamente iniciar una batalla legal por el registro de su nombre artístico.



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Video Nodal habría descubierto supuesto “robo millonario” de sus padres, reportan

Christian Nodal podría iniciar un proceso legal en contra de sus padres por el uso de su nombre artístico, ya que legalmente éste le pertenece a Jaime González.

Según reportes de periodista Alex Rodríguez, el cantante estaría buscando la manera de llegar a un acuerdo con sus padres por el uso de la marca ‘Christian Nodal’, de la cual sería dueño Jaime Gónzalez hasta 2036.

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“Les tengo información en exclusiva. Hace unos días, creo que fue la influencer ‘Chamonic’ la que publicó que el papá de Christian Nodal podría estar pensando en poner su disquera JG Music a nombre de la mamá de Christian y a mí me dicen que, aunque todo esto no está confirmado y, por lo tanto, no es oficial, de hacerse, el papá lo haría por un tema emocional”, dijo el lunes 4 de mayo en ¡Siéntese Quien Pueda!

De acuerdo con el comunicador, supuestamente, el papá de Nodal habría metido una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para “cambiar” la titularidad de la marca, dejando a Cristy Nodal al frente, presuntamente, porque su hijo “sería incapaz de demandar a su madre”.

“Sabe que Christian con quien no tiene buena relación es con él mismo y saben también que, por lo tanto, Christian sería incapaz de demandar a su madre porque siempre los planes de Christian Nodal, en el caso de no llegar a un acuerdo, serían los de demandar a su propia familia”, dijo.

“Por eso mientras ese acuerdo llega, porque Christian lo que quiere es hacerlo de la mejor forma posible, Christan estaría experimentando nuevos caminos como, por ejemplo, el de registrar ese nuevo nombre, El Forajido, para seguir creciendo como cantante”, sentenció.

¿Nodal se cambiará el nombre artístico por problemas con sus padres?

El 1 de mayo trascendió que Christian Nodal había registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el nombre El Forajido, el cual ahora aparece en su perfil de Instagram y desapareció todas sus publicaciones.

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Según los registros del IMPI, los cuáles consultó Famosos Univision, el trámite inició el 22 de abril y fue publicado siete días después. Además, aparece a nombre de Christian de Jesús González Nodal.

Nodal registró a su nombre El Forajiro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Imagen Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)



El Forajido fue registrado bajo el concepto de "educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".