Pepe Aguilar Nodal habla sobre rumores de que Pepe Aguilar querría ser su mánager: su suegro también reacciona Los cantantes respondieron si es verdad que Pepe Aguilar busca ser el representante de Christian Nodal, como se reportó. Ellos dejaron claro qué pasa en el aspecto profesional entre ambos.



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Christian Nodal y Pepe Aguilar rompieron el silencio sobre los rumores que aseguran que el veterano cantautor querría ser el mánager de su yerno.

Fue a inicios de marzo que la revista TVNotas reportó que presuntamente “una amiga” de la mamá del sonorense, Cristy Nodal, les dio a conocer dicha información.

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“Pepe Aguilar sabe que el cantante es una ‘minita de oro’ y le gustaría representarlo. Cristy sabe que le está ‘picando la cresta’ para que se separa de su padre”, cita el medio a su fuente.

“Ella nos ha contado que esa idea empezó desde el matrimonio con Ángela. Tal parece que Christian están entre ‘la espada y la pared’ por la presión del suegro”, añade.

Christian Nodal revela si Pepe Aguilar quiere ser su mánager

A días de que surgieran esas declaraciones, Christian Nodal aclaró si es verdad que Pepe Aguilar está buscando convertirse en su representante.

“No, mi suegro creo que está 100 % enfocado en su carrera. Está lejano de ser mánager. De hecho, está desvinculado de Ángela, de Leonardo, los apoyan como disquera”, dijo ante las cámaras de Despierta América.

Si bien, el intérprete de ‘Adiós amor’ descartó que su suegro sea próximamente quien se encargue de su carrera, reveló que lo ha apoyado.

“Y aunque no como mánager, creo que sí me ha ayudado mucho con varios consejos en temas sobre todo legales, ya ves que yo tengo problemas con disquera y demás”, puntualizó.

Pepe Aguilar reacciona a las especulaciones

Tras el desmentido de Christian Nodal, Pepe Aguilar confirmó su versión durante una entrevista exclusiva con Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!

“Uno: no me dedico a eso. Segundo: él tiene su carrera y su vida. Tercero: apenas puedo con mi carrera, ¿no? O sea, no me voy a buscar la de otros, ya ni siquiera estoy manejando a mis hijos”, comentó.

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Eso sí, el reconocido artista reconoció que si produjo el más reciente sencillo del esposo de su hija Ángela Aguilar, ‘Incompatibles’, fue por su buena relación.

“Pues nos llevamos mucho. Estamos viéndonos muy seguido. En esas bohemias pues han salido canciones, y salió esta”, relató.