Pepe Aguilar

Nodal habla sobre rumores de que Pepe Aguilar querría ser su mánager: su suegro también reacciona

Los cantantes respondieron si es verdad que Pepe Aguilar busca ser el representante de Christian Nodal, como se reportó. Ellos dejaron claro qué pasa en el aspecto profesional entre ambos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Aseguran que entre Nodal y su papá “hay una distancia muy grande”: “Se siente muy solo”

Christian Nodal y Pepe Aguilar rompieron el silencio sobre los rumores que aseguran que el veterano cantautor querría ser el mánager de su yerno.

Fue a inicios de marzo que la revista TVNotas reportó que presuntamente “una amiga” de la mamá del sonorense, Cristy Nodal, les dio a conocer dicha información.

PUBLICIDAD

“Pepe Aguilar sabe que el cantante es una ‘minita de oro’ y le gustaría representarlo. Cristy sabe que le está ‘picando la cresta’ para que se separa de su padre”, cita el medio a su fuente.

“Ella nos ha contado que esa idea empezó desde el matrimonio con Ángela. Tal parece que Christian están entre ‘la espada y la pared’ por la presión del suegro”, añade.

Más sobre Pepe Aguilar

Aseguran que entre Nodal y su papá “hay una distancia muy grande”: “Se siente muy solo”
1:00

Aseguran que entre Nodal y su papá “hay una distancia muy grande”: “Se siente muy solo”

Univision Famosos
Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el pleito con su hijo Emiliano: ¿busca reconciliación?
1:00

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el pleito con su hijo Emiliano: ¿busca reconciliación?

Univision Famosos
Pepe Aguilar habla del tiroteo cerca de su rancho en el que Ángela y Nodal fueron resguardados
1 mins

Pepe Aguilar habla del tiroteo cerca de su rancho en el que Ángela y Nodal fueron resguardados

Univision Famosos
Nodal se pronuncia a días de tiroteo y en medio de ola de violencia por operativo contra ‘El Mencho’
2 mins

Nodal se pronuncia a días de tiroteo y en medio de ola de violencia por operativo contra ‘El Mencho’

Univision Famosos
Revelan video del “rescate” de Ángela Aguilar y Nodal tras ataque armado cerca de su rancho
3 mins

Revelan video del “rescate” de Ángela Aguilar y Nodal tras ataque armado cerca de su rancho

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado en ataque: aclaran si ella quedó “en shock”
3 mins

Ángela Aguilar y Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado en ataque: aclaran si ella quedó “en shock”

Univision Famosos
Pepe Aguilar, sus hijos y Nodal son reconocidos por el ejército mexicano tras operativo cerca de su rancho
1 mins

Pepe Aguilar, sus hijos y Nodal son reconocidos por el ejército mexicano tras operativo cerca de su rancho

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal habrían sido resguardados cuando sucedió el operativo en Zacatecas
2 mins

Ángela Aguilar y Nodal habrían sido resguardados cuando sucedió el operativo en Zacatecas

Univision Famosos
Familia de Pepe Aguilar estaba cerca del lugar donde ocurrió el ataque: fueron resguardados
2 mins

Familia de Pepe Aguilar estaba cerca del lugar donde ocurrió el ataque: fueron resguardados

Univision Famosos
Presidenta de México habla de ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar: aclara si fue contra el cantante y su familia
2 mins

Presidenta de México habla de ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar: aclara si fue contra el cantante y su familia

Univision Famosos

Christian Nodal revela si Pepe Aguilar quiere ser su mánager

A días de que surgieran esas declaraciones, Christian Nodal aclaró si es verdad que Pepe Aguilar está buscando convertirse en su representante.

“No, mi suegro creo que está 100 % enfocado en su carrera. Está lejano de ser mánager. De hecho, está desvinculado de Ángela, de Leonardo, los apoyan como disquera”, dijo ante las cámaras de Despierta América.

Si bien, el intérprete de ‘Adiós amor’ descartó que su suegro sea próximamente quien se encargue de su carrera, reveló que lo ha apoyado.

“Y aunque no como mánager, creo que sí me ha ayudado mucho con varios consejos en temas sobre todo legales, ya ves que yo tengo problemas con disquera y demás”, puntualizó.

Pepe Aguilar reacciona a las especulaciones

Tras el desmentido de Christian Nodal, Pepe Aguilar confirmó su versión durante una entrevista exclusiva con Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!

“Uno: no me dedico a eso. Segundo: él tiene su carrera y su vida. Tercero: apenas puedo con mi carrera, ¿no? O sea, no me voy a buscar la de otros, ya ni siquiera estoy manejando a mis hijos”, comentó.

PUBLICIDAD

Eso sí, el reconocido artista reconoció que si produjo el más reciente sencillo del esposo de su hija Ángela Aguilar, ‘Incompatibles’, fue por su buena relación.

“Pues nos llevamos mucho. Estamos viéndonos muy seguido. En esas bohemias pues han salido canciones, y salió esta”, relató.

“Y me dice: ‘Oye, suegro, ¿por qué no me la produces?’. Y le digo: ‘Ah, adelante’”, agregó, al respecto de cómo surgió su colaboración.

Relacionados:
Pepe AguilarChristian NodalPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Polen
Gratis
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX