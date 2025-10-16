¿Nodal tiene otra hija?: este detalle habría desatado sospechas de que Inti no sería la única

Video El mensaje de Nodal tras contundente respuesta de Cazzu a su comunicado: “A lo que sigue”

Un detalle en el comunicado que el equipo legal de Christian Nodal lanzó para desmentir varias declaraciones de Cazzu este15 de octubre habría desatado sospechas de que Inti no sería su única hija.

Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, en el documento, César Muñoz, abogado de Nodal, habría dejado entrever que el cantante tendría más familia.

“Hay varias cosas para destacar acá. Una, me parece una amenaza esto de la divulgación porque es algo privado… vayámonos a la entrevista de Adela Micha y veamos cuántas cosas privadas se divulgaron”, expresó en el canal de Javier Ceriani el 15 de octubre.

“Por otro lado, el comunicado empieza diciendo sobre su hija menor… ¿por qué su hija menor?, ¿tiene más? No sé (si tenga una hija mayor) porque acá no dice ‘su hija menor de edad’, dice ‘su hija menor’… lo dice el documento… no lo digo yo, lo dice el documento del abogado”, insistió.

La periodista no hizo más comentarios al respecto. Sin embargo, señaló que, aparentemente, el comunicado de los abogados de Nodal estaría lleno de inconsistencias, entre ellas, la cantidad que estaría aportando mensualmente para la manutención de Inti.

“Yo sé que a veces las cartas de abogados son así para asustar (…) pero esta parte, a mí, perdón, abogados, esta parte me parece ridícula… cuando dice: ‘ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual, vía zoom… nunca la vio a los ojos… yo te estoy viendo a los ojos, Javier, y estoy por un zoom”, expuso.

“Cuando algo está documentado (…) anexo los papales (…) y, aparte, otra cosa, el texto está engañoso (…) ‘en cuanto a los viajes internacionales es falso que el permiso haya sido unilateral’ (…) Christian no se ha negado, ¿pero los ha otorgado? (…) no firmarlo es lo mismo que negarse”, sentenció.

¿Qué dice el comunicado de Nodal?

El 15 de octubre, Christian Nodal desmintió, a través de su representante legal, el abogado César Muñoz, la versión de Cazzu, quien previamente había declarado que no se le permitía a su hija salir de Argentina.

“Es falso que los permisos hayan sido unilaterales: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, declaró.

Además, alegó que el cantante, en referencia a la manutención de Inti, ha cumplido “de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas”, aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" mediante sumas que ascienden a "múltiples millones de pesos mexicanos", las cuales, según dice el documento, están plenamente respaldadas con comprobantes oficiales.

El comunicado concluye con el deseo expreso de Nodal de encontrarse con su hija, ahora que ésta se encuentra en México con Cazzu.