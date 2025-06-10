Nodal habría intentado conquistar a modelo: ella dice que le escribió una canción

Video ¿Por qué se liga a un helado con Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu? Así reacciona una de ellas

Christian Nodal le habría escrito una canción a una mujer de nombre Ivana Chávez, quien se describe como modelo en redes sociales, semanas antes de anunciar su relación con Belinda en 2020.

Según contó la chica en un video de TikTok, fue ella quien le escribió al esposo de Ángela Aguilar luego de tener un sueño con él, esperando que nunca le respondiera, pero se equivocó.

“Esto fue en pandemia, ¿ok? No estaba con ‘La Venenito’ y no estaba con… bueno, no los voy a spoilear. Pandemia, ¿ok? Hace 4 años, algo así”, contó el 5 de junio.

“Qué vergüenza que estoy haciendo esto, no lo puedo creer. Yo le mandé mensaje porque… contexto, soy una morra muy intensa, soy Leo… y ese día, yo había soñado con Christian. En mi sueño, me enamoraba del vato. Le mandé un mensaje porque siempre que le manda mensaje un fan, se sabe que no te va a contestar. Entonces, le mandé un mensaje de que (…) soñé contigo y me enamoré de ti’”, continuó.

“Qué vergüenza. Le dije eso pensando que nunca iba a ver (el mensaje). Entonces lo vio y me contesta muy buen p*do. En ese entonces no tenía tatuada la cara”, insistió.

¿Le escribió una canción?

De acuerdo con el relato de Ivana Chávez, duraron “un ratillo” intercambiando mensajes. Incluso, aseguró que tanta era su confianza que él habría llegado a hablarle de temas personales, mientras que ella se había animado a mostrarle una canción”.

“Al mes, ya empezó coquetón acá, cool. La neta no me quejaba en ese momento. Nos llevábamos muy chido y ya habíamos agarrado bastante confianza. El vato comenzó a contarme muchas cosas personales de su vida, su carrera, su familia, de todo… eso sí no lo voy a decir. Los dos nos abrimos chido y en una de esas estábamos cotorreando de música. Le conté que iba a clases de musicalización y le mandé una rola, pero en inglés”, aseguró.

“Podemos decir que su inglés no es el mejor. El mismo día, el wey me manda lo de la canción (les voy a poner screenshot) y (me dice), esta es mi versión en español de tu canción. Y la neta, es una gran rola, nunca la sacó, nunca nada (…) Lo mejor de esta historia es la canción… solo necesito ver cómo subirla sin que me demande”.

¿Por qué se dejaron de hablar?

Como prueba de su relato la modelo compartió varias supuestas capturas de pantalla de sus conversaciones, así como una foto que el mismo Christian Nodal se habría tomado para enviársela. Sin embargo, puntualizó que luego de ese intercambio de mensajes, él la “ghosteó” (desapareció de su vida abruptamente).

“Les voy a poner el último mensaje que me mandó y me ghostea. Desapareció así de la nada… Total, pasaron los días y el vato no me decía nada. Le hablé, le escribí y me contesta…”, mencionó.

“Me dice: ‘Es que se me hizo super mal p*do que le hablaras a la mamá de mi ex para contarle cosas mías y personales’. Y yo: ‘¿quién es tu ex?, ¿quién es su mamá y por qué le hablaría? Estuvo rarísimo, obviamente no le hablé a la mamá de la ex y ni topaba la ex”.

Asegura que la “cambió por Belinda”

Luego de asegurar que Nodal tenía “la realidad bien alterada” y que habían perdido contacto, Ivana Chávez aseguró que cuando volvió a saber de Nodal, él ya tenía una relación con Belinda.

“Dejamos de hablar y ahí murió. A las tres semanas, sube que anda con Belinda… Yo también me hubiera cambiado por Belinda. No me cambiaron por ‘La Venenito’, eso sí está cu**ro, con todo respeto. Muchos me han dicho ‘no es Nodal el de la foto’, pero han pasado 4 o 5 años. Tengo muchas pruebas de todo porque es un buen chisme, pero me da miedo subirlo”, sentenció.

Ivana no ha hecho más comentarios al respecto. Sin embargo, en un de sus publicaciones en TikTok insistió en que Nodal le había escrito una canción y “dos semanas después”, la había “bloqueado”.