¿Ángela Aguilar e Inti a punto de encontrarse?: Mhoni Vidente hace predicción

Video Mhoni Vidente hace inesperada predicción sobre la relación de Ángela Aguilar y la pequeña Inti

La reconocida pitonisa Mhoni Vidente lanzó una predicción sobre el posible encuentro entre Ángela Aguilar e Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal.

Según la visión de la vidente, en los próximos meses podría ocurrir un encuentro entre la esposa de Nodal y la hija de Cazzu en una “fiesta”, misma que la joven cantante organizaría en honor a su hijastra.

“Va a ser la fiesta de la niña de 2 años aquí en México”, declaró el 4 de junio a El Heraldo de México.

“Van a hacer la fiesta de cumpleaños de Inti aquí en México y se la va a organizar su madrastra, Ángela Aguilar. Le van a hacer una allá con la familia de Argentina y otra (en México)”, sentenció.

¿Cuándo es el cumpleaños de Inti?

Inti González Cazzuchelli nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina, país de origen de Cazzu.

Tras la separación del intérprete de ‘Amé’ y ‘La Jefa’, la pequeña se quedó al lado de su mamá, quien continúa radicando en Buenos Aires, mientras que Nodal lo hace en Magnolia, Texas, luego de su boda con Ángela Aguilar.

Aunque Nodal ha sido discreto en cuanto a temas de su paternidad, el 28 de mayo, el cantante fue captado en la Ciudad de México con su hija en brazos, esto durante la visita que Cazzu hizo a México por cuestiones laborales.

Por esas mismas fechas, Cazzu reveló a la prensa mexicana que no tendría problema de que Inti conviviera con Ángela Aguilar, ya que es la esposa de Nodal.

“Eso tampoco es cierto. O sea, la vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él, él es su papá y tanto como yo tengo el derecho de acercar personas a su vida, él también las tiene”, dijo a Alan Morales el 29 de mayo.