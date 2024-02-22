Nodal se sincera sobre su hija y revela por qué "no podrá hacer canciones que a ella le gusten"

Video Nodal y Cazzu muestran por primera vez el rostro de su bebé

Christian Nodal habló sobre su hija Inti, la bebé que tiene con Cazzu, y que presentó al mundo el pasado Día de San Valentín.

En esa fecha, el cantante compartió fotos en las que por primera vez dejó ver el rostro de la niña, cuya identidad se habían reservado él y la cantante argentina desde que llegó al mundo en septiembre pasado.

Algunos fans de la pareja ahora debaten a quién se parece más: si al artista mexicano o a Cazzu.

Sin embargo, Nodal tiene claro algunos detalles muy específicos de la niña y así los reveló.

Estas son las reveladoras fotos que Christian Nodal compartió dejando ver por primera vez el rostro de su hija Inti junto a Cazzu. Imagen Christian Nodal/Instagram

Nodal habla como pocas veces sobre su hija

En horas recientes se ha difundido en varios medios una serie de declaraciones que el exponente del regional mexicano hizo en noviembre pasado a la cadena de radio Los40 en donde habló sobre Inti como pocas veces lo ha hecho hasta ahora.

En ese entonces, la niña tenía un par de meses de nacida, pero el cantante ya tenía detectados algunos de los gustos que dejaba ver su primogénita.

" Mi hija es una 'rockstar'. A ella le encanta viajar y se porta super bien", reveló en esa charla que ahora ha sido recuperada por varios medios tras la difusión de las primeras fotos con el rostro de la bebé.

Inti, la bebé de Nodal y Cazzu, llegó al mundo en septiembre de 2023. Imagen Cazzu/Instagram



En esa ocasión, Nodal también confesó cómo ella le ha cambiado la vida tras convertirse en padre.

"Creo que me he inspirado más como ser humano que como artista", admitió el compositor, quien actualmente tiene 25 años.

" Sí ha cambiado muchas cosas, también la madurez, el ser más responsable, y por ahí (detalles) que van como artista", dijo al respecto.

También contó que sí le escribirá algunas canciones, pero reveló la razón que tiene para, por ahora, no hacerlo.

"Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad que me enseñe música no podré hacer canciones que a ella le gusten", comentó.

Por ahora, él y Cazzu gozan de su bebé mientras residen en Argentina, a donde Nodal se mudó desde México para formar su familia.