Christian Nodal

Nodal por fin revela las primeras fotos de su hija dejando ver su rostro: así luce junto a Cazzu

Christian Nodal sorprendió la noche de este miércoles 14 de febrero al dar a conocer las primeras fotos de Inti, la hija que tiene con Cazzu. Se trata de las primeras imágenes de la bebé en las que se le ve el rostro y se desata un debate: ¿se parece más al cantante o a la argentina?

Por:
Univision
Video Nodal y Cazzu posan por primera vez con su bebé y desatan ternura: "Enamorados de su princesa"

Christian Nodal y Cazzu han mantenido con celo la identidad de su primogénita, pero este Día de San Valentín el cantante decidió compartir un regalo especial con sus seguidores en Instagram.

Se trató de las primeras fotos que muestra el rostro de su bebé. La niña, de nombre Inti, finalmente se asomó al mundo en una serie de imágenes que han cautivado a muchos.

Las primeras fotos del rostro de la hija de Nodal y Cazzu

En una de las fotografías se puede ver a la bebé siendo besada cariñosamente por sus famosos padres. La ternura del momento se destaca mientras la pequeña sostiene un chupón.

Esta es una de las reveladoras fotos que compartió Nodal mostrando por primera vez el rostro de su hija Inti.
Imagen Christian Nodal/Instagram

En otra imagen, Cazzu aparece amamantando a la niña, vestida de blanco y con una expresión que para algunos refleja amor y cuidado hacia su hija.

Inti, la bebé de Nodal y Cazzu, llegó al mundo en septiembre de 2023.
Imagen Christian Nodal/Instagram


La imagen más reveladora muestra a la menor sentada sobre el regazo de su famosa madre, quien está tomando el sol frente a una piscina y sosteniendo a la bebé en sus brazos.

Inti mira directamente a la cámara con un semblante serio, y es en esta foto donde se puede apreciar claramente y con mayor detalle el rostro de la criatura.

En redes sociales ya existe un debate sobre a quién se parece más la bebé: ¿a Nodal o a Cazzu?
Imagen Christian Nodal/Instagram


Son las fotos con las que la espera terminó para los seguidores de esta famosa pareja de cantantes, quienes ya habían publicado imágenes de la menor, pero siempre cuidando la identidad de su hija.

De hecho, horas antes de que Nodal revelara las fotos con el rostro de Inti, Cazzu había compartido una en la cual cuidó que no se le viera la carita.

Horas antes de que Nodal diera a conocer las primeras fotos con el rostro de su hija Inti, Cazzu había compartido esta imagen cuidando aún la identidad de la niña.
Imagen Cazzu/Instagram


Inti nació en septiembre de 2023, y su aparición en estas fotos ya ha generado conversación entre algunos quienes cuestionan si se parece más a su padre o a la cantante argentina.

Video Cazzu se tatuó en honor a su hija Inti: así presumió el tierno diseño que eligió
